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Правительство внесло в ГД проект о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2026 года
Ведомости

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей». Документ предполагает, что такие граждане смогут получить возврат уплаченного НДФЛ в размере 7 п. п. из 13% при условии, что среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума (ПМ) в месяц.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ежегодная выплата назначается и осуществляется территориальным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ каждому из родителей или попечителей детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если они обучаются на очном отделении) при отсутствии у заявителя задолженности по уплате алиментов. При определении права на налоговую выплату учитывается также наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества.

Размер ежегодной выплаты, говорится в документе, будет определяться как разница между суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой НДФЛ, рассчитанного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме. Право подать заявление о назначении семейной налоговой выплаты предлагается предоставить с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2026 г.

Новый вычет ранее анонсировал министр финансов Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Госдуме. «Такой кешбэк (вычет. – «Ведомости») будет стимулировать легально зарабатывать, поскольку часть налога будет возвращаться», – сказал министр.

30 мая правительство одобрило пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Согласно предложению, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%. Инициатива была внесена Минфином 28 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 мая, что инициатива по изменению налоговой системы является востребованной и серьезной. Он указал, что предложение по совершенствованию налоговой системы находится «в русле тех основных концептуальных посылов», о которых говорил президент в своем февральском послании Федеральному собранию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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