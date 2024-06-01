Правительство внесло в ГД проект о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми

Правительство внесло в ГД проект о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьмиЗакон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2026 года
Правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей». Документ предполагает, что такие граждане смогут получить возврат уплаченного НДФЛ в размере 7 п. п. из 13% при условии, что среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума (ПМ) в месяц.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ежегодная выплата назначается и осуществляется территориальным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ каждому из родителей или попечителей детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если они обучаются на очном отделении) при отсутствии у заявителя задолженности по уплате алиментов. При определении права на налоговую выплату учитывается также наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества.
Размер ежегодной выплаты, говорится в документе, будет определяться как разница между суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой НДФЛ, рассчитанного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме. Право подать заявление о назначении семейной налоговой выплаты предлагается предоставить с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором уплачен НДФЛ.
Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2026 г.
Новый вычет ранее анонсировал министр финансов Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Госдуме. «Такой кешбэк (вычет. – «Ведомости») будет стимулировать легально зарабатывать, поскольку часть налога будет возвращаться», – сказал министр.
30 мая правительство одобрило пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Согласно предложению, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%. Инициатива была внесена Минфином 28 мая.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 мая, что инициатива по изменению налоговой системы является востребованной и серьезной. Он указал, что предложение по совершенствованию налоговой системы находится «в русле тех основных концептуальных посылов», о которых говорил президент в своем февральском послании Федеральному собранию.