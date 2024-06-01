Правительство внесло в ГД проект о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ежегодная выплата назначается и осуществляется территориальным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ каждому из родителей или попечителей детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если они обучаются на очном отделении) при отсутствии у заявителя задолженности по уплате алиментов. При определении права на налоговую выплату учитывается также наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества.