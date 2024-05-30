К чему приведут первые за 25 лет системные изменения Налогового кодекса

Эффект на деловую активность и ВВП будет существенно зависеть от того, в какой пропорции, на какие цели и с какой эффективностью будут потрачены дополнительные бюджетные доходы, уверен Куликов. Если дополнительные доходы от НДФЛ будут перераспределяться только на социальные программы, это, скорее всего, стимулирует спрос, так как деньги перейдут от граждан с относительно более высокой склонностью к сбережению к гражданам с относительно более низкой (и, соответственно, более высокой склонностью к потреблению). В таком сценарии мы можем увидеть проинфляционные эффекты налоговой реформы, которые, впрочем, должны оказаться относительно умеренными – вероятно, меньше, чем от роста ставки НДС в 2019 г.