К чему приведут первые за 25 лет системные изменения Налогового кодекса

К чему приведут первые за 25 лет системные изменения Налогового кодексаМинфин оценил дополнительные доходы бюджета в 2,6 трлн рублей
После трех месяцев дискуссии власти договорились об основных параметрах первых за 25 лет системных изменений в Налоговом кодексе – Минфин внес корпус поправок на рассмотрение в правительство. Они коснутся почти всех видов базовых налогов. «Ведомости» попросили экспертов оценить предстоящие изменения (предстоит обсуждение в Госдуме) и их возможные результаты.
Что предлагает Минфин
Минфин представил правительству на рассмотрение проект поправок в НК, где предложил поменять ставки и систему по НДФЛ, налогу на прибыль компаний, налогу при упрощенной системе налогообложения (УСН), налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и ряд других нововведений. Росту ставок в каждом случае сопутствуют меры поддержки – повышение компенсируется увеличением соцрасходов, стимулами для инвестиций и т. д.
Минфин предложил установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ:
для доходов до 2,4 млн руб. ставка налога составит 13%;
от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%;
от 5 млн до 20 млн руб. – 18%;
от 20 млн до 50 млн руб. – 20%;
свыше 50 млн руб. – 22%.
Малообеспеченные семьи с двумя и более детьми смогут получить возврат уплаченного НДФЛ в размере 7 п. п. из 13% при условии, что среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в месяц.
Налог на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, предлагается повысить с нынешних 20 до 25%. Условия по льготным режимам, таким как СЗПК, ТОР, СЭЗ и т. д., сохраняются. Повышение ставки планируется уравновесить вычетами за инвестиции и правом списывать расходы на НИОКР и российское технологическое оборудование в двукратном размере.
Порог применения УСН предлагается расширить с нынешних фактических 250 млн руб. доходов в год до 450 млн руб. При этом пользователям с выручкой более 60 млн руб. нужно будет платить НДС – либо по общей ставке в 20%, либо по ставке 5% или 7% (в зависимости от доходов), но без права предъявлять НДС к вычету.
Минфин ожидает от налоговых изменений дополнительных поступлений в бюджет в 2025 г. в 2,6 трлн руб.
Больше всего – за счет роста ставки по налогу на прибыль. Доходы составят 1,6 трлн с учетом вычетов. Второй по размеру доходов налог – НДФЛ. Он принесет в бюджет 533 млрд руб. в следующем году. На 3-м месте изменения в УСН. Доходы от признания уэсэнщиков плательщиками НДС оцениваются в 473 млрд руб. для федерального и 258 млрд руб. для региональных бюджетов.
При этом из-за повышения порога применения УСН субъекты столкнутся с выпадающими доходами по налогу на прибыль: они составят 324 млрд руб., на имущество – 58 млрд руб., говорится в материалах к налоговым поправкам. На поступление остальных доходов направлены такие изменения, как ужесточение сбора акцизов, рост ставок НДПИ и еще несколько нововведений.
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров – одна из ключевых фигур в обсуждении трансформации НК – в интервью «Ведомостям» называл эту инициативу первым за 25 лет системным изменением Налогового кодекса. Поправки, по его мнению, должны сделать систему более сбалансированной, стабильной, отвечающей интересам общества и экономики в целом и справедливой.
Новый подоходный баланс
Предложенная шкала НДФЛ выглядит достаточно сбалансированной, считает партнер по вопросам налогообложения «Технологий доверия» Галина Науменко. Для людей, которых можно отнести к среднему классу, налог не превысит 15% и 18% – это выглядит взвешенным решением, указала она. Чем выше ставки, тем больше соблазн минимизации налогов, согласилась партнер FTL Advisers Мария Кукла. Соответственно, потенциально можно ожидать ужесточения налогового контроля. Плоская шкала, которая проще администрируется, была нужна, и она сыграла «колоссальную роль» в становлении нашей налоговой системы, говорил Макаров ранее «Ведомостям», но «сегодня технологические возможности позволяют перейти к более справедливой шкале».
Изменения НДФЛ из всего корпуса поправок наиболее фундаментальны, полагает партнер Б1 Марина Белякова. Но есть потенциал для доработки, например системы налоговых вычетов. Максимальный уровень предложенных ставок 20–22% на общем мировом уровне не видится избыточным, но все нужно оценивать в контексте, уточнила она. Рост налога действительно не затронет большую часть населения, но мы не должны забывать о кадровом резерве, о людях, которые развиваются, мобильны и хотят серьезно расти в доходе, резюмировала Белякова.
В случае одобрения шкала в России будет ниже, чем в топ-10 стран мира по паритету покупательной способности и всех странах БРИКС, однако выше, чем у более близких соседей. Например, в Индии максимальная ставка НДФЛ – 35%, в Бразилии – 27%, а в Казахстане – 10%, но там действует плоская шкала, уточнила Науменко. В Минфине ранее отмечали, что из 64 млн работающего населения прогрессивное налогообложение затронет только 2 млн человек (3,2%).
Нельзя забывать и про страховые взносы, считает партнер Taxology Алексей Артюх. Взносы во многих случаях добавляют еще 15 процентных пунктов нагрузки на фонд оплаты труда, в итоге эффективная налоговая нагрузка на высококвалифицированный и высокооплачиваемый труд в некоторых случаях приблизится к 40%, подчеркнул он.
Вычет для малообеспеченных
Кэшбэк малообеспеченным семьям с двумя детьми – пример не только социальной поддержки семей с детьми, но и того, что налоги может быть платить выгодно, отметил руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив «МЭФ Legal» Вадим Зарипов. Он будет стимулировать к отказу от занижения доходов, отметил он. Сейчас это проблема, так как сокрытие доходов позволяет не только экономить на налогах, но и претендовать на госпособия.
Если кардинально не изменится принцип вычисления прожиточного минимума, под вычеты по НДФЛ потенциально может подпасть порядка 15% всего населения, оценил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Но так как их вклад в суммарные сборы по НДФЛ заметно ниже, чем вклад граждан со средними и высокими доходами, сумма вычетов, вероятнее всего, окажется ощутимо меньше, чем дополнительные доходы бюджета от изменения налоговых ставок НДФЛ, добавил он. По оценке Минфина, налоговый вычет смогут получить около половины всех семей с двумя и более детьми.
Вычет будет эффективным в том случае, если бюрократические формальности для его получения будут минимальными, считает автор Telegram-канала «Твердые цифры» Елена Ахмедова. Озвученное Минфином предложение об автоматическом применении вычета является оптимальным. В США за предоставлением аналогичного вычета (earned income tax credit) не обращается четверть тех, кто может на него претендовать, – эффективность меры снижается, говорит Ахмедова.
Налог на прибыль
Ставка налога на прибыль 25% выглядит разумной, отмечает Науменко. Например, в Китае налог на прибыль составляет 25%, в Индии – от 25 до 35%, в Великобритании – 25%, в Казахстане – 20%. Важно, насколько эффективным будет федеральный инвествычет, чтобы стимулировать компании к инвестициям.
Правда отдельный сегмент бизнеса (торговля, услуги) по определению не имеет доступа к таким льготам, отметил Артюх. Средний бизнес даже в производстве зачастую не может достичь суммовых показателей льготных режимов – и тоже останется без послаблений, предупредил Артюх. До 2009 г. ставка составляла 24%, а в 1990-х – 32% и выше для отдельных отраслей, поэтому уровень 25% не выглядит чем-то удивительным, продолжил эксперт.
К этим предложениям нужно подойти аккуратно и без спешки, поэтому после принятия новых ставок возможно принятие некоторых тактических поправок и стоило бы отложить это на осеннюю сессию Госдумы, а уж потом поставить печать «не трогать» на какое-то время, говорит Науменко.
Пока не предложено принципиально новых стимулов для инвестиций, считает Белякова. Впрочем, нельзя сказать, что бизнес к росту ставки налога на прибыль не готов, особенно после новелл прошлого года, таких как windfall tax, но вопрос в том, насколько с этим ростом система стабилизируется и каковы гарантии отсутствия значимых изменений в дальнейшем, добавила она.
УСН на НДС
Внедрение в рамках УСН еще и НДС – это нагрузка для бизнеса, отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Во-первых, компаниям придется вести более серьезный бухучет и обращаться к налоговым консультантам. Сейчас для бизнеса на УСН есть обязанность раз в год готовить книгу доходов и книгу расходов. НДС же подается раз в квартал, отчетность нужно будет готовить чаще и в больших объемах, указал Шубин. Во-вторых, это издержки для компаний, в которых работает большой штат сотрудников. Встанет вопрос о том, насколько выгодна для них УСН. Для ряда отраслей может быть выгоднее переход на ОСН, потому что там эффективная ставка зависит от налоговых вычетов и инвестзатрат, указал Шубин.
В случае если для малых производственных компаний будет снижена ставка страховых взносов до 7,5%, то это действительно уравновесит для них возросшую нагрузку, добавил он.
На малый бизнес фактически возложен налог с продаж, добавил Зарипов. Он проще, но для тех, у кого небольшая добавленная стоимость, может оказаться обременителен даже при 5–7%. Плюс в том, что не будет хлопотных вычетов, по которым есть риск ответственности за недобросовестных поставщиков, не заплативших свои налоги, уверен он. У предложения есть риски того, что компании начнут уходить в тень, добавил он. В этом случае придется прилагать больше усилий для закрытия «форточек» с серыми схемами.
Цель и результаты
Система налогообложения – это всегда своего рода общественный договор, некое понимание взаимоотношений государства, бизнеса и граждан в отношении сложившихся правил, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
Власти сейчас в первую очередь ищут дополнительные источники дохода для бюджетной системы и введение прогрессивной шкалы в контексте доходов граждан и компаний в этой ситуации очевидное решение, считает он. Далее может последовать уточнение земельно-имущественных налогов, поступающих в региональные и местные бюджеты, явный посыл регионам об этом дал Минфин в ходе обсуждения реформы, полагает Климанов.
Заявления властей о том, что большую часть компаний и граждан изменения не коснутся, оказались верными: более значительное налоговое бремя действительно возлагается на более состоятельные компании и граждан, отмечает эксперт.
Дополнительные бюджетные доходы за счет изменения шкал налогов составят около 1,3% ВВП, или 2,2 трлн руб. исходя из номинального объема экономики в прошлом году в 171 трлн руб., оценил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Около 1 п. п. за счет налога на прибыль и еще около 0,3 п. п. за счет НДФЛ, уточнил он. Впрочем, поскольку помимо новых шкал появляются вычеты, чистые дополнительные бюджетные доходы будут меньше. Окончательную величину подсчитать сложно – это будет зависеть от деталей реализации, формул вычетов и готовности компаний к инвестициям.
Повышение налога на прибыль принесет в бюджет около 2,5–3 трлн руб., а НДФЛ в 2 раза меньше – 1–1,5 трлн руб., оценил для «Ведомостей» аналитик одного из крупных российских банков, пожелавший сохранить анонимность. Вычеты, по его мнению, могут снизить эти суммы на 20–30%. НДФЛ для состоятельных россиян повысится в среднем на 4 п. п. Сейчас они зарабатывают около половины всех доходов населения, отметил он. Пониженную на 7 п. п. ставку смогут использовать до 30% населения, т. е. около 50 млн человек.
Для экономики размером около 200 трлн руб. в 2025 г. все уложится в перераспределение 2% ВВП, что немного, но федеральный бюджет сможет увеличить расходы на эту сумму. Это примерно 10% расходов бюджета, уточнил он.
При этом вычеты простимулируют инвестиции компаний, добавил аналитик. А для людей со сбережениями будут стимулы инвестировать долгосрочно, в том числе на фондовом рынке, чтобы воспользоваться налоговыми вычетами, резюмировал эксперт.
Эффект на деловую активность и ВВП будет существенно зависеть от того, в какой пропорции, на какие цели и с какой эффективностью будут потрачены дополнительные бюджетные доходы, уверен Куликов. Если дополнительные доходы от НДФЛ будут перераспределяться только на социальные программы, это, скорее всего, стимулирует спрос, так как деньги перейдут от граждан с относительно более высокой склонностью к сбережению к гражданам с относительно более низкой (и, соответственно, более высокой склонностью к потреблению). В таком сценарии мы можем увидеть проинфляционные эффекты налоговой реформы, которые, впрочем, должны оказаться относительно умеренными – вероятно, меньше, чем от роста ставки НДС в 2019 г.
Справедливая и сбалансированная налоговая система является результатом поиска компромисса между интересами государства (в том числе регионов и муниципалитетов), бизнеса и граждан России, заявил заместитель председателя комитета по бюджету и финрынкам Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Изменения в части увеличения налогового бремени не затронут подавляющее большинство россиян и компаний, а дополнительные бюджетные доходы будут прозрачно и эффективно расходоваться на достижение целей национального развития России, обозначенных президентом, уверен сенатор.