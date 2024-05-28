IT-компаниям отменят обнуление налога на прибыль с 2025 года

«Принятое решение по введению 5%-ной ставки по налогу на прибыль является компромиссом по отношению к бюджетам регионов, которым и будет выплачиваться этот налог. Минусы для компаний очевидны – 5% дополнительных потерь возможностей инвестирования в разработку ПО и накладные расходы, связанные с администрированием этого налога», – говорит Макаров. В то же время на фоне риска полной отмены льготы по налогу на прибыль эти минусы не так существенны, продолжает он. «Плюс, который заключается в сохранении большей части льготы, важнее. К тому же у компаний будет полгода для того, чтобы приспособиться к изменению размера льготы», – говорит глава АРПП.