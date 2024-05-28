IT-компаниям отменят обнуление налога на прибыль с 2025 года

IT-компаниям отменят обнуление налога на прибыль с 2025 годаНо льгота для отрасли сохранится: ставка будет поднята лишь до 5%
Налогообложение IT-компаний изменится: они будут платить налог на прибыль по ставке в размере 5% с начала 2025 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы правительства. Сроки действия новой ставки он не назвал.
Налоговые льготы для IT-отрасли действуют уже четыре года. Летом 2020 г. правительство утвердило так называемый налоговый маневр для отрасли. IT-компаниям снизили ставку налога на прибыль до 3% вместо стандартных 20%, а тарифы страховых взносов были уменьшены с 14 до 7,6% бессрочно. Также разработчики ПО освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). Потери бюджета от снижения налогов на отрасль должны были компенсироваться дополнительными поступлениями, в частности из-за возвращения бизнеса в российскую юрисдикцию и роста налогооблагаемой базы. Налоговые ставки в России оказались ниже, чем в офшорных юрисдикциях, где исторически была зарегистрирована большая часть отечественных IT-компаний, например на Кипре или Британских Виргинских островах.
В 2020 г. на этапе разработки налогового маневра в IT-отрасли планировалось, что благодаря принятым мерам уже в 2021 г. бюджет получит дополнительно 42,5 млрд руб. Итоговый фискальный результат с января по сентябрь 2021 г. оказался даже выше: IT-компании принесли бюджету дополнительно 48 млрд руб. в виде налоговых платежей, доложил президенту России Владимиру Путину министр цифрового развития России Максут Шадаев 24 ноября 2021 г. Представитель секретариата вице-премьера Дмитрия Чернышенко (курировал IT с января 2020 г. по начало мая 2024 г.) сообщала в конце декабря того же года «Ведомостям», что эффект от мер поддержки превысил 49 млрд руб. «Благодаря льготам доходы IT-компаний в этом году выросли примерно на 43%, что позволило увеличить зарплаты сотрудников на 13%. Соответственно, выросли и налоговые поступления в бюджет страны», – пояснила она.
Весной 2022 г., уже после начала спецоперации на Украине, в дополнение к маневру был принят закон, обнуливший налог на прибыль для IT-компаний. Он стал одной из мер поддержки для сектора после введения санкций США и ЕС. В соответствии с существующей редакцией Налогового кодекса он действует до конца 2024 г.
В октябре 2022 г. Минфин оценивал выпадающие в 2022–2024 гг. доходы от применения налоговых льгот в отношении аккредитованных IT-компаний в 10 млрд руб. по налогу на прибыль и в 250 млрд руб. по страховым взносам (для IT-компаний взносы в Социальный фонд понижены до 7,6% с выплат до 1 917 000 руб. и до нуля выше этой суммы. – «Ведомости»), отмечал тогда же директор аналитической компании Б1 Геннадий Тимоничев.
26 марта 2024 г. на расширенном заседании комитета по информполитике Госдумы Шадаев говорил, что решение по пролонгации льгот будет принято после получения агрегированных данных от ФНС по сбору налогов за 2023 г. «Мы договорились с Минфином (отвечает за налоговую политику. – «Ведомости»), что на конкретных расчетах попробуем убедиться в том, что налог на прибыль дает экономике в среднесрочной перспективе отдачи больше, чем напрямую поступления в бюджет», – заявил министр.
В середине мая представитель Минфина сообщал «Ведомостям», что ведомство прорабатывает вопрос продления налоговых льгот для IT-компаний. По словам источника «Ведомостей» в IT-компании, обсуждались предложения о продлении налоговых льгот в отрасли до 2030 г.
Тогда же, на мартовском заседании думского комитета, Шадаев говорил, что один из предлагаемых вариантов заключается в том, чтобы ограничить список компаний с определенным порогом выручки, которые продолжат пользоваться льготами по налогу на прибыль. Но конкретных значений он не называл. По его словам, «весь набор налоговых льгот дает очень большой буст (от англ. boost – толчок) развитию IT-отрасли – 30–40% роста».
30–40% роста
дает весь набор налоговых льгот для IT-отрасли, по словам максута Шадаева. Льготы действуют уже четыре года. Это одна из мер поддержки для сектора после введения санкций США и ЕС
Минцифры еще в 2023 г. обсуждало с Минэкономразвития и Минфином продление льготного налогового режима в IT, рассказывал ранее «Ведомостям» источник в Минцифры. Но никакого решения так принято и не было. Представитель Минэкономразвития перенаправил запрос «Ведомостей» в Минцифры. «Ведомости» попросили Минцифры уточнить текущий статус обсуждения продления налоговых льгот для IT-компаний.
Льгота на налог на прибыль нужна IT-компаниям, пусть и в усеченном формате, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты и представители крупных IT-ассоциаций. Сохранение пониженного налога на прибыль на уровне 5% является приемлемым для IT-компаний, полагает исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин. Льготный режим на прибыль позволяет IT-компаниям реинвестировать высвобожденные средства для финансирования своих проектов, поддерживает его директор департамента налогов и права компании ДРТ Эмиль Бабуров.
Для большинства компаний малого и среднего бизнеса в области разработки ПО прибыль является практически единственным источником финансирования для развития своих продуктов и для разработки новых, солидарен президент «Руссофта» Валентин Макаров. Эти компании не имеют материальных залогов, а права на разработанные ими программные продукты не воспринимаются ЦБ и другими банками как залог для выделения кредитов на развитие, подчеркнул он.
«Принятое решение по введению 5%-ной ставки по налогу на прибыль является компромиссом по отношению к бюджетам регионов, которым и будет выплачиваться этот налог. Минусы для компаний очевидны – 5% дополнительных потерь возможностей инвестирования в разработку ПО и накладные расходы, связанные с администрированием этого налога», – говорит Макаров. В то же время на фоне риска полной отмены льготы по налогу на прибыль эти минусы не так существенны, продолжает он. «Плюс, который заключается в сохранении большей части льготы, важнее. К тому же у компаний будет полгода для того, чтобы приспособиться к изменению размера льготы», – говорит глава АРПП.
В то же время продление льгот менее обоснованно для относительно стабильного IT-бизнеса, у которого период активных разработок/модернизаций ПО в прошлом, а сейчас они находятся не на инвестиционной фазе, а на фазе эксплуатации и получают стабильную прибыль от «тиражирования», заключила партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Светлана Скрипник.