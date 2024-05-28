Минфин раскрыл параметры прогрессивной шкалы налогообложения

Повышение ставок сопровождается господдержкой для малообеспеченных семей. В частности, родители с двумя и более детьми смогут получить возврат уплаченного НДФЛ в размере 7 процентных пунктов из 13% при условии, что среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума (ПМ) в месяц. В семье из четырех человек общий доход с учетом планового значения ПМ в 2025 г. должен быть не более 1,3 млн руб. за год (или 106 руб. в месяц). Вычет, таким образом, составит 320 000 руб. Значения не имеет, работают ли оба супруга, главное – чтобы совокупный заработок не превышал этот порог. Новый вычет ранее анонсировал министр финансов Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Госдуме. «Такой кэшбэк (вычет. – «Ведомости») будет стимулировать легально зарабатывать, поскольку часть налога будет возвращаться», – сказал министр.