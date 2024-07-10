Совет Федерации одобрил закон о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми

Государственная дума приняла законопроект 10 июля. Согласно пояснительной записке к документу, налоговый вычет будет доступен семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума (ПМ) в месяц. Территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования России будет назначать и производить выплату каждому из родителей детей до 18 лет (или до 23 лет, если они обучаются на очном отделении).