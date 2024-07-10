Совет Федерации одобрил закон о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми
Совет Федерации единогласно одобрил закон о возврате уплаченного НДФЛ в размере 7 п. п. из 13% родителям двоих и более детей. Решение было принято на пленарном заседании.
«За» проголосовали 159 сенаторов. Было отмечено, что закон поддержит порядка 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей.
Государственная дума приняла законопроект 10 июля. Согласно пояснительной записке к документу, налоговый вычет будет доступен семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума (ПМ) в месяц. Территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования России будет назначать и производить выплату каждому из родителей детей до 18 лет (или до 23 лет, если они обучаются на очном отделении).
Закон вступит в силу 1 января 2026 г.