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Семейную налоговую выплату от Соцфонда смогут получить до 4 млн семей

Ведомости

Порядка 4 млн российских семей с невысокими доходами смогут получить семейную налоговую выплату в Социальном фонде, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, его слова привела пресс-служба.

«Вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится "семейная налоговая выплата". Такая мера позволит поддержать порядка 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей», – сказал он.

Получить выплату смогут работающие граждане с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница – возвращена гражданину, пояснил Котяков.

Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов и будет для каждой семьи индивидуален, отметили в пресс-службе Минтруда. Например, отец двоих детей, зарабатывающий 70 000 руб. в месяц, сможет получить свыше 51 000 руб.

Для получения средств можно обратиться в Социальный фонд или подать электронное заявление через «Госуслуги». Льготу предлагается ввести в 2026 г.

29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о создании нацпроекта «Семья». Необходимость его создания он объяснил борьбой с бедностью, которая в многодетных семьях значительно выше, чем в обычных.

В январе 2024 г. Путин подписал указ о многодетных семьях. Документом на федеральном уровне закрепляется статус многодетной семьи – ею станет считаться семья, имеющая трех и более детей. Статус будет подтверждаться удостоверением и устанавливаться бессрочно. Указом президент, в частности, поручил губернаторам в партнерстве с ритейлерами и другими представителями бизнеса разработать специальные программы для многодетных семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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