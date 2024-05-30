Семейную налоговую выплату от Соцфонда смогут получить до 4 млн семей
Порядка 4 млн российских семей с невысокими доходами смогут получить семейную налоговую выплату в Социальном фонде, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, его слова привела пресс-служба.
«Вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится "семейная налоговая выплата". Такая мера позволит поддержать порядка 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей», – сказал он.
Получить выплату смогут работающие граждане с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница – возвращена гражданину, пояснил Котяков.
Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов и будет для каждой семьи индивидуален, отметили в пресс-службе Минтруда. Например, отец двоих детей, зарабатывающий 70 000 руб. в месяц, сможет получить свыше 51 000 руб.
Для получения средств можно обратиться в Социальный фонд или подать электронное заявление через «Госуслуги». Льготу предлагается ввести в 2026 г.
29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о создании нацпроекта «Семья». Необходимость его создания он объяснил борьбой с бедностью, которая в многодетных семьях значительно выше, чем в обычных.
В январе 2024 г. Путин подписал указ о многодетных семьях. Документом на федеральном уровне закрепляется статус многодетной семьи – ею станет считаться семья, имеющая трех и более детей. Статус будет подтверждаться удостоверением и устанавливаться бессрочно. Указом президент, в частности, поручил губернаторам в партнерстве с ритейлерами и другими представителями бизнеса разработать специальные программы для многодетных семей.