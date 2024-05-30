Семейную налоговую выплату от Соцфонда смогут получить до 4 млн семей

В январе 2024 г. Путин подписал указ о многодетных семьях. Документом на федеральном уровне закрепляется статус многодетной семьи – ею станет считаться семья, имеющая трех и более детей. Статус будет подтверждаться удостоверением и устанавливаться бессрочно. Указом президент, в частности, поручил губернаторам в партнерстве с ритейлерами и другими представителями бизнеса разработать специальные программы для многодетных семей.