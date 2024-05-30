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О чем Владимир Путин говорил на встрече с многодетными семьями

В мероприятии по видеосвязи приняли участие семьи, награжденные орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня»
София Векслер
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава» и матерями, удостоенными почетного звания «Мать-героиня», и поздравил россиян с Международным днем защиты детей.

Глава государства в начале мероприятия отметил, что именно вокруг интересов семьи и детей строятся действия государства в самых разных областях: образовании, здравоохранении, экономике и в развитии жилищных программ.

Путин заметил, что родители должны быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку. По его словам, за последние годы количество многодетных семей в России выросло примерно на 26%. Сейчас их число составляет более 2 млн.

«Такие семьи как ваши, безусловно, гордость нашей страны», – подчеркнул Путин.

Президент России обратил внимание, что большая семья – это напряженный каждодневный труд, но дети для родителей являются ни с чем не сравнимым счастьем. Пример российских многодетных семей стал ярким подтверждением этих слов, отметил он.

В 2024 г. в России установлен единый статус многодетной семьи, что важно для определения мер социальной поддержки на территории всей страны, напомнил Путин. Он уточнил, что семьи, особенно многодетные, должны видеть и чувствовать с каким уважением к ним относится государство и общество. Власти России продолжат создавать условия, чтобы у россиян рождалось как можно больше детей.

«Это, подчеркну, принципиальная задача нашей государственной политики, работа на перспективу, ради будущего», – заверил глава государства.

Семья Рахматуллы и Галины Рахимовых из Томска рассказала президенту России, что из-за превышения доходов они получают пособия в меньшем процентном соотношении. Семья не может оформить заявление на государственную поддержку по младшей дочери и на детей, на которых уже получают пособия. Путин указал заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, что с вопросом необходимо разобраться.

«Это имеет значение не только для вашей семьи, но и для других, которые оказываются в подобной ситуации. Обязательно подумаем», – отметил глава государства.

Мать девяти детей Анастасия Семашкина из Камчатского края рассказала российскому президенту, что была очень тронута известием о награждении. Она пообещала стараться подавать добрый пример. Путин заявил ей, что обязательно приедет на Камчатку.

В мероприятии также приняли участие Голикова и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

25 апреля президент РФ в обращении к участникам ежегодной всероссийской демографической конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма» заявил, что повышение рождаемости является приоритетной общенациональной задачей для России. Для этого Путин призвал использовать потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества и СМИ. По его словам, инициативы в разных сферах, включая здравоохранение, образование и экономику, должны способствовать этой работе.

С 1 июля 2024 г. в России начнет функционировать реестр многодетных семей. Он поможет упростить процедуру взаимодействия со всеми органами, которые предоставляют меры поддержки многодетным семьям. В РФ будет сформирован «исчерпывающий полный перечень» всех многодетных семей по единым критериям.

В январе правительство утвердило план основных мероприятий на этот год, объявленный в России Годом семьи. План состоит из семи блоков, посвященных финансовой помощи семьям с детьми, в том числе для улучшения жилищных условий; сохранению репродуктивного здоровья граждан; работе с будущими родителями; укреплению у детей и молодежи семейных ценностей и т. д.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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