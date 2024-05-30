О чем Владимир Путин говорил на встрече с многодетными семьями

В 2024 г. в России установлен единый статус многодетной семьи, что важно для определения мер социальной поддержки на территории всей страны, напомнил Путин. Он уточнил, что семьи, особенно многодетные, должны видеть и чувствовать с каким уважением к ним относится государство и общество. Власти России продолжат создавать условия, чтобы у россиян рождалось как можно больше детей.