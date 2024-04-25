Путин назвал улучшение демографии приоритетной задачей

По итогам 2023 г. в России были выполнены все показатели национального проекта «Демография», сообщила ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что кассовое исполнение нацпроекта составило 99,9%. Одним из наиболее востребованных инструментов стал материнский капитал, в прошлом году его получили 924 000 семей.