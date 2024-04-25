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Путин назвал улучшение демографии приоритетной задачей

Ведомости

Повышение рождаемости является приоритетной общенациональной задачей для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам ежегодной всероссийской демографической конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма».

«Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей – приоритетная общенациональная задача», – подчеркнул он.

Для этого Путин призвал использовать потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества и СМИ. По его словам, инициативы в разных сферах, включая здравоохранение, образование и экономику, должны способствовать этой работе.

По итогам 2023 г. в России были выполнены все показатели национального проекта «Демография», сообщила ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что кассовое исполнение нацпроекта составило 99,9%. Одним из наиболее востребованных инструментов стал материнский капитал, в прошлом году его получили 924 000 семей.

С 2025 г. по поручению президента России Владимира Путина нацпроект «Демография» будет расширен и преобразован в нацпроект «Семья». Кроме того, появится проект «Продолжительная и активная жизнь». Концептуально они будут сосредоточены на народосбережении: стимулировании рождаемости и увеличении продолжительности здоровой жизни россиян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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