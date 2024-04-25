Путин назвал улучшение демографии приоритетной задачей
Повышение рождаемости является приоритетной общенациональной задачей для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам ежегодной всероссийской демографической конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма».
«Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей – приоритетная общенациональная задача», – подчеркнул он.
Для этого Путин призвал использовать потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества и СМИ. По его словам, инициативы в разных сферах, включая здравоохранение, образование и экономику, должны способствовать этой работе.
По итогам 2023 г. в России были выполнены все показатели национального проекта «Демография», сообщила ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что кассовое исполнение нацпроекта составило 99,9%. Одним из наиболее востребованных инструментов стал материнский капитал, в прошлом году его получили 924 000 семей.
С 2025 г. по поручению президента России Владимира Путина нацпроект «Демография» будет расширен и преобразован в нацпроект «Семья». Кроме того, появится проект «Продолжительная и активная жизнь». Концептуально они будут сосредоточены на народосбережении: стимулировании рождаемости и увеличении продолжительности здоровой жизни россиян.