Голикова заявила о выполнении всех показателей нацпроекта «Демография»

С 2025 г. по поручению президента России Владимира Путина нацпроект «Демография» будет расширен и преобразован в нацпроект «Семья». Кроме того, появится проект «Продолжительная и активная жизнь». Концептуально они будут сосредоточены на народосбережении: стимулировании рождаемости и увеличении продолжительности здоровой жизни россиян.