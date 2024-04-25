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Голикова заявила о выполнении всех показателей нацпроекта «Демография»

Ведомости

По итогам 2023 г. кассовое исполнение нацпроекта «Демография» составило 99,9%, его реализация завершается в 2024 г. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания с регионами РФ.

«По итогам 2023 г. выполнены все показатели национального проекта “Демография”. Его реализация завершается в текущем году», – сказала она.

Одним из наиболее востребованных инструментов проекта стал материнский капитал: в прошлом году его получили 924 000 семей, а в I квартале 2024 г. – уже 181 900 семей.

Также более 1 млн семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, 596 700 семей – при рождении третьего или последующих детей. Благодаря льготной ипотеке 936 700 семей улучшили жилищные условия.

По нацпроекту с 2019 г. в эксплуатацию ввели 1679 детских садов на 245 900 мест. В частных дошкольных организациях создано более 18 600 мест. В 2023 г. завершили обучение и получили дополнительное профессиональное образование 197 600 человек.

С 2025 г. по поручению президента России Владимира Путина нацпроект «Демография» будет расширен и преобразован в нацпроект «Семья». Кроме того, появится проект «Продолжительная и активная жизнь». Концептуально они будут сосредоточены на народосбережении: стимулировании рождаемости и увеличении продолжительности здоровой жизни россиян. 

«Семья» развивает главную тему проекта «Демография», которую сейчас курирует Минтруд, продлевая действие материнского капитала и программу семейной ипотеки (с льготной ставкой до 6%), как заявил Путин, до 2030 г. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» президент анонсировал запуск новой комплексной программы по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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