Голикова заявила о выполнении всех показателей нацпроекта «Демография»
По итогам 2023 г. кассовое исполнение нацпроекта «Демография» составило 99,9%, его реализация завершается в 2024 г. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания с регионами РФ.
«По итогам 2023 г. выполнены все показатели национального проекта “Демография”. Его реализация завершается в текущем году», – сказала она.
Одним из наиболее востребованных инструментов проекта стал материнский капитал: в прошлом году его получили 924 000 семей, а в I квартале 2024 г. – уже 181 900 семей.
Также более 1 млн семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, 596 700 семей – при рождении третьего или последующих детей. Благодаря льготной ипотеке 936 700 семей улучшили жилищные условия.
По нацпроекту с 2019 г. в эксплуатацию ввели 1679 детских садов на 245 900 мест. В частных дошкольных организациях создано более 18 600 мест. В 2023 г. завершили обучение и получили дополнительное профессиональное образование 197 600 человек.
С 2025 г. по поручению президента России Владимира Путина нацпроект «Демография» будет расширен и преобразован в нацпроект «Семья». Кроме того, появится проект «Продолжительная и активная жизнь». Концептуально они будут сосредоточены на народосбережении: стимулировании рождаемости и увеличении продолжительности здоровой жизни россиян.
«Семья» развивает главную тему проекта «Демография», которую сейчас курирует Минтруд, продлевая действие материнского капитала и программу семейной ипотеки (с льготной ставкой до 6%), как заявил Путин, до 2030 г. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» президент анонсировал запуск новой комплексной программы по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного.