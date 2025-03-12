Количество бедных россиян снизилось на 1,7 млн в 2024 году

Количество бедных россиян снизилось на 1,7 млн в 2024 годуИх число за прошлый год составило 10,5 млн человек, следует из данных Росстата
Численность населения, получающего доход ниже границы бедности в целом по России, в 2024 г. снизилась на 1,7 млн и составила 10,5 млн человек (7,2% от общей численности населения). Это следует из данных Росстата.
По оперативной оценке за прошлый год, в I квартале 2024 г. количество бедных составило 14 млн человек (17,7 млн за аналогичный период 2023 г.), во II квартале – 12,4 млн (14,7 млн в 2023 г.), в III квартале – 11,8 млн (13,8 млн в 2023 г.), в IV квартале – 7,7 млн (9,1 млн в 2023 г.). За первое полугодие 2024 г. их число составляло 13,3 млн человек (15,5 млн человек). За девять месяцев 2024 г. – 12,6 млн (14,6 млн в 2023 г.).
В январе – марте 2024 г. границей бедности считался доход в 15 096 руб., во II квартале – 15 354 руб., в III квартале – 15 679 руб., в октябре – декабре прошлого года – 16 079 руб. Среднее значение по итогам года – доход 15 552 руб.
Методы оценки
Показатель по бедности за 2024 г. можно назвать историческим минимумом в России. В апреле 2024 г. Росстат заявил об исторически минимальном уровне бедности в 8,5% в 2023 г., когда за чертой бедности находились 12,4 млн человек.
Согласно постановлению правительства от 12 июня 2024 г., федеральные прожиточные минимумы на 2025 г. установлены на уровне 17 733 руб. на душу населения, для трудоспособных граждан – 19 329 руб., для пенсионеров – 15 250 руб. Значения прожиточного минимума рассчитаны от медианного дохода за 2023 г. – по подсчетам Росстата, он составил 40 121 руб., следовало из данных кабмина.
12 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень бедности в России снизился на 37% относительно 2018 г. – до 8% по итогам III квартала 2024 г. Сегодня перед властями ставится более серьезная задача в виде снижения уровня бедности среди многодетных семей, говорила она. В том числе актуален вопрос совмещения семейных обязанностей, получения образования и профессиональных перспектив.