Количество бедных россиян снизилось на 1,7 млн в 2024 году

По оперативной оценке за прошлый год, в I квартале 2024 г. количество бедных составило 14 млн человек (17,7 млн за аналогичный период 2023 г.), во II квартале – 12,4 млн (14,7 млн в 2023 г.), в III квартале – 11,8 млн (13,8 млн в 2023 г.), в IV квартале – 7,7 млн (9,1 млн в 2023 г.). За первое полугодие 2024 г. их число составляло 13,3 млн человек (15,5 млн человек). За девять месяцев 2024 г. – 12,6 млн (14,6 млн в 2023 г.).