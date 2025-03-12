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Количество бедных россиян снизилось на 1,7 млн в 2024 году

Их число за прошлый год составило 10,5 млн человек, следует из данных Росстата
Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Численность населения, получающего доход ниже границы бедности в целом по России, в 2024 г. снизилась на 1,7 млн и составила 10,5 млн человек (7,2% от общей численности населения). Это следует из данных Росстата.

По оперативной оценке за прошлый год, в I квартале 2024 г. количество бедных составило 14 млн человек (17,7 млн за аналогичный период 2023 г.), во II квартале – 12,4 млн (14,7 млн в 2023 г.), в III квартале – 11,8 млн (13,8 млн в 2023 г.), в IV квартале – 7,7 млн (9,1 млн в 2023 г.). За первое полугодие 2024 г. их число составляло 13,3 млн человек (15,5 млн человек). За девять месяцев 2024 г. – 12,6 млн (14,6 млн в 2023 г.).

В январе – марте 2024 г. границей бедности считался доход в 15 096 руб., во II квартале – 15 354 руб., в III квартале – 15 679 руб., в октябре – декабре прошлого года – 16 079 руб. Среднее значение по итогам года – доход 15 552 руб.

Методы оценки

Значения границ бедности на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по России на конкретный период определяются путем умножения значений базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу 2020 г., определяемый цепным методом, пояснили в Росстате. Базовые границы бедности соответствуют значениям величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, установленным по РФ за IV квартал 2020 г.

Показатель по бедности за 2024 г. можно назвать историческим минимумом в России. В апреле 2024 г. Росстат заявил об исторически минимальном уровне бедности в 8,5% в 2023 г., когда за чертой бедности находились 12,4 млн человек.

Согласно постановлению правительства от 12 июня 2024 г., федеральные прожиточные минимумы на 2025 г. установлены на уровне 17 733 руб. на душу населения, для трудоспособных граждан – 19 329 руб., для пенсионеров – 15 250 руб. Значения прожиточного минимума рассчитаны от медианного дохода за 2023 г. – по подсчетам Росстата, он составил 40 121 руб., следовало из данных кабмина.

12 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень бедности в России снизился на 37% относительно 2018 г. – до 8% по итогам III квартала 2024 г. Сегодня перед властями ставится более серьезная задача в виде снижения уровня бедности среди многодетных семей, говорила она. В том числе актуален вопрос совмещения семейных обязанностей, получения образования и профессиональных перспектив.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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