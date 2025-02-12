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Голикова: уровень бедности в России упал на 37% с 2018 года

Ведомости

Уровень бедности в России снизился на 37% относительно 2018 г. – до 8% по итогам III квартала 2024 г. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в своем приветственном слове на форуме «Социальные приоритеты в развитии ответственного бизнеса – вклад в достижение национальных целей». Трансляция мероприятия ведется на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Благодаря принятым мерам поступательно снижается уровень бедности. По сравнению с 2018 г. снижение составило 37%, до 8% по итогам III квартала 2024 г.», – сказала Голикова.

По ее словам, в рамках нацпроекта «Семья» ставится более серьезная задача – снижение уровня бедности среди многодетных семей. Голикова отметила, что особую актуальность приобретает вопрос совмещения семейных обязанностей, получения образования и профессиональных перспектив. Вице-премьер рассказала, что в рамках нацпроекта «Демография» бесплатное обучение прошли почти 1 млн граждан, 260 000 из которых – женщины с детьми дошкольного возраста. Мероприятие продолжается в рамках нацпроекта «Кадры», направленного на подготовку специалистов под потребности экономики.

В июле 2024 г. Росстат сообщал, что каждая третья многодетная семья в России является малоимущей. По итогам 2022 г. на долю малоимущих многодетных семей пришлось 33,9% в общей численности малоимущего населения. В 2021 г. доля таких семей оценивалась в 38,3%. 23 января замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Елена Семенова сообщала, что количество многодетных семей в России составляет 2,65 млн.

В феврале прошлого года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству к 2030 г. снизить уровень бедности до 7%, а среди многодетных семей – до 12%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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