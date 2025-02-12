Голикова: уровень бедности в России упал на 37% с 2018 года

По ее словам, в рамках нацпроекта «Семья» ставится более серьезная задача – снижение уровня бедности среди многодетных семей. Голикова отметила, что особую актуальность приобретает вопрос совмещения семейных обязанностей, получения образования и профессиональных перспектив. Вице-премьер рассказала, что в рамках нацпроекта «Демография» бесплатное обучение прошли почти 1 млн граждан, 260 000 из которых – женщины с детьми дошкольного возраста. Мероприятие продолжается в рамках нацпроекта «Кадры», направленного на подготовку специалистов под потребности экономики.