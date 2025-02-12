Голикова: уровень бедности в России упал на 37% с 2018 года
Уровень бедности в России снизился на 37% относительно 2018 г. – до 8% по итогам III квартала 2024 г. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в своем приветственном слове на форуме «Социальные приоритеты в развитии ответственного бизнеса – вклад в достижение национальных целей». Трансляция мероприятия ведется на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Благодаря принятым мерам поступательно снижается уровень бедности. По сравнению с 2018 г. снижение составило 37%, до 8% по итогам III квартала 2024 г.», – сказала Голикова.
По ее словам, в рамках нацпроекта «Семья» ставится более серьезная задача – снижение уровня бедности среди многодетных семей. Голикова отметила, что особую актуальность приобретает вопрос совмещения семейных обязанностей, получения образования и профессиональных перспектив. Вице-премьер рассказала, что в рамках нацпроекта «Демография» бесплатное обучение прошли почти 1 млн граждан, 260 000 из которых – женщины с детьми дошкольного возраста. Мероприятие продолжается в рамках нацпроекта «Кадры», направленного на подготовку специалистов под потребности экономики.
В июле 2024 г. Росстат сообщал, что каждая третья многодетная семья в России является малоимущей. По итогам 2022 г. на долю малоимущих многодетных семей пришлось 33,9% в общей численности малоимущего населения. В 2021 г. доля таких семей оценивалась в 38,3%. 23 января замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Елена Семенова сообщала, что количество многодетных семей в России составляет 2,65 млн.
В феврале прошлого года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству к 2030 г. снизить уровень бедности до 7%, а среди многодетных семей – до 12%.