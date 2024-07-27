Росстат: каждая третья многодетная семья в России является малоимущей

В 2015 г. доля малоимущих семей составляла 54,3% и с тех пор снижалась. В 2020 г. показатель достиг 37,9%, в 2021 г. – 38,7%. Данные за 2023 г. будут опубликованы в июле следующего года, отмечает ТАСС.