Росстат: каждая третья многодетная семья в России является малоимущей
Доля малоимущих среди многодетных семей на 2022 г. составила 30,5%, показатель с 2015 г. снизился почти вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
В 2015 г. доля малоимущих семей составляла 54,3% и с тех пор снижалась. В 2020 г. показатель достиг 37,9%, в 2021 г. – 38,7%. Данные за 2023 г. будут опубликованы в июле следующего года, отмечает ТАСС.
По данным Росстата, доля малоимущих многодетных семей в общей численности малоимущего населения по итогам 2022 г. составила 33,9%. В 2021 г. доля таких семей оценивалась в 38,3%.
В апреле Росстат заявил об исторически минимальном уровне бедности в 8,5% в 2023 г. За чертой бедности в России находились 12,4 млн человек.
В февральском послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2030 г. снизить уровень бедности до 7%, а среди многодетных семей – до 12%. Он сообщил, что сейчас проблема бедности прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей уровень бедности составляет около 30%.