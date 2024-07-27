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Росстат: каждая третья многодетная семья в России является малоимущей

Ведомости

Доля малоимущих среди многодетных семей на 2022 г. составила 30,5%, показатель с 2015 г. снизился почти вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. 

В 2015 г. доля малоимущих семей составляла 54,3% и с тех пор снижалась. В 2020 г. показатель достиг 37,9%, в 2021 г. – 38,7%. Данные за 2023 г. будут опубликованы в июле следующего года, отмечает ТАСС. 

По данным Росстата, доля малоимущих многодетных семей в общей численности малоимущего населения по итогам 2022 г. составила 33,9%. В 2021 г. доля таких семей оценивалась в 38,3%.

В апреле Росстат заявил об исторически минимальном уровне бедности в 8,5% в 2023 г. За чертой бедности в России находились 12,4 млн человек. 

В февральском послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2030 г. снизить уровень бедности до 7%, а среди многодетных семей – до 12%. Он сообщил, что сейчас проблема бедности прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей уровень бедности составляет около 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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