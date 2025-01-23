Число многодетных семей в России достигло 2,65 млн
Количество многодетных семей в России составляет 2,65 млн, сообщила замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Елена Семенова.
«На сегодняшний день в реестре 2,646 млн многодетных семей. На 1 января 2024 г. таких семей было 2,4 млн. Да, то есть мы видим прирост числа многодетных семей. Это тоже, на наш взгляд, очень позитивная динамика», – сказала она (цитата по ТАСС).
С 1 октября 2024 г. в России действуют электронные удостоверения многодетной семьи, отметила Семенова. Получение удостоверения доступно на портале «Госуслуги».
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в апреле 2024 г. сообщила, что число многодетных семей в России растет, в 2023 г. оно достигло 2,4 млн, в них воспитывается 7,7 млн детей.
В июле 2024 г. Росстат привел данные, согласно которым каждая третья многодетная семья в России является малоимущей. По данным Росстата, доля малоимущих многодетных семей в общей численности малоимущего населения по итогам 2022 г. составила 33,9%. В 2021 г. доля таких семей оценивалась в 38,3%.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. поручил правительству к 2030 г. снизить уровень бедности до 7%, а среди многодетных семей – до 12%.