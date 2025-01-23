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Число многодетных семей в России достигло 2,65 млн

Ведомости

Количество многодетных семей в России составляет 2,65 млн, сообщила замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Елена Семенова.

«На сегодняшний день в реестре 2,646 млн многодетных семей. На 1 января 2024 г. таких семей было 2,4 млн. Да, то есть мы видим прирост числа многодетных семей. Это тоже, на наш взгляд, очень позитивная динамика», – сказала она (цитата по ТАСС).

С 1 октября 2024 г. в России действуют электронные удостоверения многодетной семьи, отметила Семенова. Получение удостоверения доступно на портале «Госуслуги».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в апреле 2024 г. сообщила, что число многодетных семей в России растет, в 2023 г. оно достигло 2,4 млн, в них воспитывается 7,7 млн детей.

В июле 2024 г. Росстат привел данные, согласно которым каждая третья многодетная семья в России является малоимущей. По данным Росстата, доля малоимущих многодетных семей в общей численности малоимущего населения по итогам 2022 г. составила 33,9%. В 2021 г. доля таких семей оценивалась в 38,3%.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. поручил правительству к 2030 г. снизить уровень бедности до 7%, а среди многодетных семей – до 12%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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