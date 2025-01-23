Число многодетных семей в России достигло 2,65 млн

«На сегодняшний день в реестре 2,646 млн многодетных семей. На 1 января 2024 г. таких семей было 2,4 млн. Да, то есть мы видим прирост числа многодетных семей. Это тоже, на наш взгляд, очень позитивная динамика», – сказала она (цитата по ТАСС).