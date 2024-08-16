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Внедрение цифрового удостоверения многодетной семьи начнется с 1 октября

Ведомости

Пилотный этап внедрения цифрового удостоверения многодетной семьи начнется с 1 октября во всех российских регионах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

С октября по декабрь 2024 г. планируется отработка порядка формирования и использования цифрового удостоверения для подтверждения статуса многодетной семьи при получении мер соцподдержки. Удостоверение с уникальным QR-кодом появится в разделе «Семья и дети» личного кабинета членов семьи на портале госуслуг. Семьям, оформившим статус многодетных, в личный кабинет родителей на портале придет уведомление о возможности получения такого удостоверения.

Отмечается, что цифровое удостоверение упростит процедуру подтверждения права на получение льгот. Им смогут пользоваться и взрослые, и дети одновременно. QR-код можно сохранить и демонстрировать при необходимости. Оформить бумажное удостоверение по-прежнему можно.

2 июля правительство России утвердило единый образец удостоверения, подтверждающий статус многодетной семьи. Это удостоверение необходимо для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот по всей России.

24 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение удостоверения единого образца для многодетных семей. Его необходимость вызвана обеспокоенностью семей тем, что во время путешествий или при переезде они не смогут воспользоваться своим статусом в другом регионе, отмечала зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко.

В январе этого года президент России Владимир Путин подписал указ, в котором статус многодетной семьи закрепляется на федеральном уровне, также в нем определяются меры поддержки для таких семей. Согласно документу, многодетными считаются семьи, имеющие трех и более детей, статус устанавливается бессрочно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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