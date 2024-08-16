Внедрение цифрового удостоверения многодетной семьи начнется с 1 октября

С октября по декабрь 2024 г. планируется отработка порядка формирования и использования цифрового удостоверения для подтверждения статуса многодетной семьи при получении мер соцподдержки. Удостоверение с уникальным QR-кодом появится в разделе «Семья и дети» личного кабинета членов семьи на портале госуслуг. Семьям, оформившим статус многодетных, в личный кабинет родителей на портале придет уведомление о возможности получения такого удостоверения.