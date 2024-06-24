Правительство введет удостоверение единого образца для многодетных семей
Правительство введет удостоверение единого образца для многодетных семей в электронном и бумажном видах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
В ходе встречи с сенаторами зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко рассказала об обеспокоенности многодетных семей тем, что во время путешествий с детьми или при переезде на другое место жительства они не могут воспользоваться своим статусом в другом регионе.
Святенко предложила утвердить удостоверение многодетной семьи единого образца, которое позволило бы подтверждать право на получение соцподдержки по всей России.
«Мы обязательно это [удостоверение] сделаем. Имеется в виду, что удостоверение мы и в электронном виде сделаем, универсальном, и в бумажном виде. <...> Единый образец удостоверения, который этот многодетный статус подтверждает, будет решен», – сказал премьер-министр Мишустин.
С 1 июля в России заработает реестр многодетных семей. Реестр позволит упростить процедуру взаимодействия со всеми органами, которые предоставляют меры поддержки многодетным семьям, пояснял министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
В январе 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором статус многодетной семьи закрепляется на федеральном уровне, также в нем определяются меры поддержки для таких семей. Согласно документу, многодетными считаются семьи, имеющие трех и более детей, статус устанавливается бессрочно.