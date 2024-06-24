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Правительство введет удостоверение единого образца для многодетных семей

Ведомости

Правительство введет удостоверение единого образца для многодетных семей в электронном и бумажном видах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В ходе встречи с сенаторами зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко рассказала об обеспокоенности многодетных семей тем, что во время путешествий с детьми или при переезде на другое место жительства они не могут воспользоваться своим статусом в другом регионе.

Святенко предложила утвердить удостоверение многодетной семьи единого образца, которое позволило бы подтверждать право на получение соцподдержки по всей России.

«Мы обязательно это [удостоверение] сделаем. Имеется в виду, что удостоверение мы и в электронном виде сделаем, универсальном, и в бумажном виде. <...> Единый образец удостоверения, который этот многодетный статус подтверждает, будет решен», – сказал премьер-министр Мишустин.

С 1 июля в России заработает реестр многодетных семей. Реестр позволит упростить процедуру взаимодействия со всеми органами, которые предоставляют меры поддержки многодетным семьям, пояснял министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

В январе 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором статус многодетной семьи закрепляется на федеральном уровне, также в нем определяются меры поддержки для таких семей. Согласно документу, многодетными считаются семьи, имеющие трех и более детей, статус устанавливается бессрочно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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