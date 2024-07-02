Правительство утвердило единый образец удостоверения многодетной семьи

Удостоверение необходимо для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот по всей России. Документ будут оформлять в бумажном виде, в дальнейшем он также станет доступен в электронном формате. Минцифры, Минтруду и Социальному фонду поручено к 1 октября внести сведения, подтверждающие статус многодетной семьи, в личные кабинеты на «Госуслугах».