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Правительство утвердило единый образец удостоверения многодетной семьи

Ведомости

Правительство России утвердило единый образец удостоверения, подтверждающий статус многодетной семьи, распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Удостоверение необходимо для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот по всей России. Документ будут оформлять в бумажном виде, в дальнейшем он также станет доступен в электронном формате. Минцифры, Минтруду и Социальному фонду поручено к 1 октября внести сведения, подтверждающие статус многодетной семьи, в личные кабинеты на «Госуслугах».

Порядок выдачи определяют регионы. До 1 октября Минтруд по согласованию с Минцифры должен будет утвердить порядок подтверждения статуса. Действующие документы будут переоформлены в беззаявительном порядке, уточнили в правительстве.

24 июня премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал введение удостоверение единого образца для многодетных семей. Его необходимость вызвана обеспокоенностью семей тем, что во время путешествий или при переезде они не могут воспользоваться своим статусом в другом регионе, отмечала зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко.

В январе 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором статус многодетной семьи закрепляется на федеральном уровне, также в нем определяются меры поддержки для таких семей. Согласно документу, многодетными считаются семьи, имеющие трех и более детей, статус устанавливается бессрочно. С 1 июля в России заработал реестр многодетных семей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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