Правительство утвердило единый образец удостоверения многодетной семьи
Правительство России утвердило единый образец удостоверения, подтверждающий статус многодетной семьи, распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Удостоверение необходимо для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот по всей России. Документ будут оформлять в бумажном виде, в дальнейшем он также станет доступен в электронном формате. Минцифры, Минтруду и Социальному фонду поручено к 1 октября внести сведения, подтверждающие статус многодетной семьи, в личные кабинеты на «Госуслугах».
Порядок выдачи определяют регионы. До 1 октября Минтруд по согласованию с Минцифры должен будет утвердить порядок подтверждения статуса. Действующие документы будут переоформлены в беззаявительном порядке, уточнили в правительстве.
24 июня премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал введение удостоверение единого образца для многодетных семей. Его необходимость вызвана обеспокоенностью семей тем, что во время путешествий или при переезде они не могут воспользоваться своим статусом в другом регионе, отмечала зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко.
В январе 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором статус многодетной семьи закрепляется на федеральном уровне, также в нем определяются меры поддержки для таких семей. Согласно документу, многодетными считаются семьи, имеющие трех и более детей, статус устанавливается бессрочно. С 1 июля в России заработал реестр многодетных семей.