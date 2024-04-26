Голикова: в 2023 году число многодетных семей в РФ достигло 2,4 млн
Число многодетных семей в России растет, в 2023 г. оно достигло 2,4 млн, в них воспитывается 7,7 млн детей. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе своего выступления на заседании Совета законодателей РФ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.
По информации Голиковой, всего в России проживает 30 млн детей в 24,5 млн семей. После трехлетнего периода естественного прироста населения в 2013-2015 гг. РФ, как и большинство стран мира, наблюдает демографический спад. Причины, по ее словам, имеют историческую основу: это и Великая Отечественная война, и последствия 90-х годов, и «объективные условия».
По прогнозу Росстата, который привела в своем докладе Голикова, рост численности женщин в возрасте 20-29 лет начнется только после 2026 г., но будет незначительным. В целом же наблюдается долгосрочная тенденция снижения числа женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, то есть в возрасте с 15 до 49 лет. Основополагающим подходом становится подход «+1 ребенок в каждой семье».
За последний год суммарный коэффициент рождаемости первых рождений практически не изменился, рассказала зампред правительства, но количество вторых рождений уменьшилось на 4,5%. При этом количество третьих и последующих рождений, наоборот, растет – за 2023 г. рост составил 3,6%.
«Модель рождаемости, как вы понимаете, поменялась. Тенденция, когда молодые люди хотят сначала реализовать себя, закончить учебное заведение, устроить карьеру, финансово быть стабильными, приводит к тому, что рождаемость первого ребенка сдвигается <…> В основном период рождения падает у нас на 28-29 лет, это период первых рождений, и, конечно, когда люди принимают решение о рождении вторых и последующих детей, это достаточно сложный вопрос», – рассказала Голикова, пояснив, что эту тенденцию нужно переломить.
Важнейшим элементом государственной демографической политики зампред правительства назвала материнский капитал, его введение оказало значимое влияние на рост уровня вторых рождений. Когда был введен материнский капитал на первые рождения, «это не позволило снизить первые рождения так драматично, как изначально прогнозировалось».
15 апреля генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров на конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма» заявил, что, согласно опросу, две трети опрошенных россиян (68%) хотели бы, чтобы у их детей и внуков было в семье трое или больше детей.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о новом нацпроекте «Семья». Необходимость его создания он объяснил борьбой с бедностью, которая в многодетных семьях значительно выше, чем в обычных. Сейчас бедность прямо затрагивает более 9% населения России, а среди многодетных ее уровень составляет около 30%, сказал президент.