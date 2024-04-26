Голикова: в 2023 году число многодетных семей в РФ достигло 2,4 млн

«Модель рождаемости, как вы понимаете, поменялась. Тенденция, когда молодые люди хотят сначала реализовать себя, закончить учебное заведение, устроить карьеру, финансово быть стабильными, приводит к тому, что рождаемость первого ребенка сдвигается <…> В основном период рождения падает у нас на 28-29 лет, это период первых рождений, и, конечно, когда люди принимают решение о рождении вторых и последующих детей, это достаточно сложный вопрос», – рассказала Голикова, пояснив, что эту тенденцию нужно переломить.