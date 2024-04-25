Две трети россиян хотят видеть своих детей или внуков многодетными родителями

Две трети россиян хотят видеть своих детей или внуков многодетными родителямиМеньше всего думают о больших семьях представители цифрового поколения
Две трети опрошенных россиян (68%) хотели бы, чтобы у их детей и внуков было в семье трое или больше детей. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые представил его генеральный директор Валерий Федоров на конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма».
Во всероссийском телефонном опросе, который проводился 13 апреля, участвовали 1600 россиян старше 18 лет. Выборку составили случайные сотовые телефонные номера, «задействованные на территории РФ», говорится в отчете. В зависимости от возраста опрашиваемых авторы исследования разделили респондентов на шесть групп: поколение цифры (рожденные в 2001 г. и позднее), младшие миллениалы (1992-2000 гг.), старшие миллениалы (1982-1991 гг.), реформенное поколение (1968-1981 гг.), поколение застоя (1948-1967 гг.) и поколение оттепели (рожденные до 1947 г.).
Чем старше респондент, тем более положительно он относится к многодетности. Среди самого молодого «поколения цифры» (детей, рожденных в нулевые), 51% высказывается против того, чтобы их дети или внуки становились многодетными родителями, следует из результатов опроса (полная версия есть у «Ведомостей»).
В своем выступлении на конференции сам Федоров выделил две группы среди тех, кто не хотел бы многодетности для своих детей и внуков. Это, по его словам, люди с низким материальным положением и «цифровое поколение» родившихся в 2001 г. и позже – именно на нее нужно обратить внимание. «51% [против] – меня эта цифра насторожила. Может, они пока об этом не думают, но установки важны», – считает Федоров.
При этом уже соседнее поколение, рожденных в 1990-е гг., менее охотно разделяет мнение молодого «поколения цифры»: не хотели бы своим детям многодетности 24% опрошенных поколения «младших миллениалов» (и 65% «за»).
Такой разрыв объясняется разными ценностями воспитания, предположила в разговоре с «Ведомостями» заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» в РЭУ им. Плеханова Елена Егорова. По ее словам, дети, которые росли в 1990-е гг., когда было «тяжелое время», видели «сплоченные семьи». Они выросли на том, что одно поколение помогает другому поколению, говорит эксперт. В «более сытые» 2000-е дети воспитывались в эпоху стремительного развития технологий и роста доходов. Поэтому, считает демограф, несмотря на небольшой разрыв в возрасте, именно темпы экономического развития определили разные семейные ценности поколений.
Исследователи ВЦИОМ также отмечают, что мужчины чаще, чем женщины, хотят видеть своих детей/внуков многодетными родителями (73% против 63%). Опрошенные «Ведомостями» эксперты не смогли однозначно трактовать этот феномен. По словам демографа Алексея Ракши, в подобных опросах о желаемом числе детей мужчины и женщины отвечают примерно поровну. Егорова предположила, что разницу можно объяснить стереотипом о материнской роли женщины: «Женщины стараются быть более равноправными, выйти на работу. А мужчина, как бы он хорошо не относился к женщине, привык к тому, что женщина – это хозяйка дома, мать, жена. Многодетные [семьи в представлении мужчин] – это значит, что жена будет больше уделять внимание семье, а не работе и карьере».
Более половины опрошенных (51%) не согласны с тем, что многодетные родители жертвуют своей карьерой, личным благополучием и свободой. Об этом же говорят и сами многодетные граждане: 53% против 38% тех, кто соглашается с данным высказыванием. «Это та установка [о жертвах], с которой явно надо бороться, если мы хотим, чтобы многодентность стала не экзотикой, а нормой», – сказал Федоров.
В целом желание, чтобы у детей было много своих детей или внуков, можно трактовать, как нереализованные планы россиян, говорит демограф Ракша: «Родители хотят, чтобы дети смогли добиться того, чего не смогли добиться они. И сейчас по прошествии лет задним числом, возможно, эти родители понимают, что они хотели больше детей».
По мнению Егоровой, на высокий процент результатов исследования повлияла выборка: «В опросе [...] довольно большая доля – поколение [возраста] "выше среднего". А эти поколения сами выросли в многодетных семьях. Они чаще "за" эти многодетные семьи, потому что для них семья всегда стояла на первом месте».
В опросе также проанализирована степень уважения к многодетным семьям. 58% респондентов считают, что в обществе достаточно уважения к родителям, воспитывающим трех и более детей. Примерно столько же, 59%, отвечают, что сами испытывают уважение, когда видят многодетные семьи. Другие популярные варианты – радость (39%) и гордость (29%). Безразличие ощущают 12% опрошенных. Тревогу и страх – 4%. Столько же затруднились ответить на вопрос. При этом чем старше респондент, тем чаще он затрудняется оценить степень уважения общества к многодетным семьям.
Политолог, руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов связал положительное отношение к многодетности с приверженностью населения традиционным ценностям. «Россия – это традиционное консервативное общество. В рамках консервативных представлений многодетность является социально-одобряемым явлением», – рассказал он «Ведомостям». С ним соглашается Ракша. Люди отвечают то, что от них хотят слышать, а не то, что они, на самом деле думают, подчеркивает демограф.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о новом нацпроекте «Семья». Необходимость его создания он объяснил борьбой с бедностью, которая в многодетных семьях значительно выше, чем в обычных. Сейчас бедность прямо затрагивает более 9% населения России, а среди многодетных ее уровень составляет около 30%, сказал президент.
Планы иметь многодетное потомство профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков предлагает расценивать как раз в привязке к экономическому фактору. «Люди желают жить более благополучно, на более высоком материальном уровне, потому что это нужно для многодетной семьи», – сказал он «Ведомостям».