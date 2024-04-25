Две трети россиян хотят видеть своих детей или внуков многодетными родителями

Исследователи ВЦИОМ также отмечают, что мужчины чаще, чем женщины, хотят видеть своих детей/внуков многодетными родителями (73% против 63%). Опрошенные «Ведомостями» эксперты не смогли однозначно трактовать этот феномен. По словам демографа Алексея Ракши, в подобных опросах о желаемом числе детей мужчины и женщины отвечают примерно поровну. Егорова предположила, что разницу можно объяснить стереотипом о материнской роли женщины: «Женщины стараются быть более равноправными, выйти на работу. А мужчина, как бы он хорошо не относился к женщине, привык к тому, что женщина – это хозяйка дома, мать, жена. Многодетные [семьи в представлении мужчин] – это значит, что жена будет больше уделять внимание семье, а не работе и карьере».