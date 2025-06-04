Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в I квартале 2025 года
Темпы роста российской экономики в апреле 2025 г. ускорились – ВВП вырос на 1,9% в годовом выражении против 1,1% в марте. Это следует из оценки Минэкономразвития РФ.
В помесячном выражении с исключением сезонности рост составил 1%. За январь – апрель 2025 г. экономика прибавила 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Промышленное производство также показало ускорение. В апреле его объем увеличился на 1,5% в годовом выражении (в марте – 0,8%), а по отношению к марту с исключением сезонности – на 0,9%. Драйверами роста стали добывающий сектор и электроэнергетика. С начала года промпроизводство выросло на 1,2% по сравнению с тем же периодом 2024 г.
Безработица осталась на прежнем уровне – 2,3% рабочей силы. Реальная заработная плата в марте увеличилась на 0,1% против 3,2% в феврале. Номинальная зарплата в марте выросла на 10,5% против 13,6% в феврале и составила 97 645 руб.
«Такая динамика связана с переносом премиальных выплат за I квартал 2025 г. на декабрь 2024 г. (прежде всего, в нефтегазовом и финансовом секторах)», – уточнили в министерстве. За I квартал рост номинальной заработной платы составил 13,8%, реальной – 3,4%.
В I квартале 2025 г. в реальном выражении объем инвестиций увеличился на 8,7% по сравнению с тем же кварталом прошлого года (против 4,9% в IV квартале 2024 г.). Общий объем инвестиций составил почти 7 трлн руб. (против 5,9 трлн руб. в I квартале 2024 г.)
Наибольший вклад в рост инвестиций дали вложения в строительный сектор: инвестиции в жилую недвижимость выросли на 21,2% г/г, в нежилую – на 7,6% г/г. Существенно увеличились расходы на машины и оборудование – рост составил 7,9% г/г.
Среди отраслей экономики наиболее значительный рост инвестиций был зафиксирован в обрабатывающей промышленности – плюс 41,9% г/г. Особенно выделялись транспортное машиностроение (рост в 3,1 раза), химическое производство (+69,2%), металлургия (+36,7%) и нефтепереработка (+13,8%). В непроизводственном секторе рост зафиксирован в розничной торговле – плюс 69,3% год к году, в первую очередь за счет интернет-торговли, где инвестиции выросли в 4,3 раза. Доля онлайн-сегмента в инвестициях всей розницы достигла 37%.
В апреле выпуск сельхозпродукции увеличился на 1,4% после роста на 1,6% в марте. С начала года выпуск увеличился на 1,6% г/г. Производство мясо выросло на 0,2% в апреле, молока – на 0,2%, яиц – 5,3%. С начала года производство мяса выросло на 0,3%, молока – на 0,9%, яиц – на 4,1%.
26 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика по паритету покупательной способности (ППС) заняла четвертое место в мире. Экономика страны росла в «весьма сложных условиях». По его данным, в 2023 г. рост составил 4,1%, а в 2024-м – 4,3%. Путин назвал это хорошим показателем. По словам президента, рост охватывал промышленность, цифровые технологии, сельское хозяйство, сферу услуг, финансов.