Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в I квартале 2025 года

Промышленное производство также показало ускорение. В апреле его объем увеличился на 1,5% в годовом выражении (в марте – 0,8%), а по отношению к марту с исключением сезонности – на 0,9%. Драйверами роста стали добывающий сектор и электроэнергетика. С начала года промпроизводство выросло на 1,2% по сравнению с тем же периодом 2024 г.