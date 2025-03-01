Темпы роста экономики России превысили средние значения по G7

В декабре 2024 г. Bloomberg со ссылкой на аналитиков писал, что показатели ФРГ упали ниже допандемийного периода, а экономика страны может прийти к точке невозврата. Экономика Германии, как отмечало агентство, на протяжении пяти лет переживает тяжелые времена застоя, при этом местные власти ничего не могут изменить: сейчас ее размер на 5% меньше, чем мог бы быть в случае сохранения роста доковидного времени.