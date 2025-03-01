Темпы роста экономики России превысили средние значения по G7
ВВП России увеличился по итогам 2024 г. на 4,1%, что в четыре раза выше средних темпов роста экономики в странах G7, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.
В России рост ВВП в прошлом году составил 4,1%, а экономики G7 в среднем выросли на 1% против 1,1% годом ранее. ВВП США вырос на 2,8%, Канады – на 1,5%, Франции – на 1,1%, Великобритании – на 0,9%, пишет агентство. Замедление роста ВВП наблюдается в Италии (0,5%) и Японии (0,1%), а в Германии по итогам прошлого года зафиксировано снижение на уровне -0,2%.
11 февраля вице-премьер Александр Новак, выступая на заседании комитета Совета Федерации, сообщил, что за последние два года экономика России выросла на 8,4%, что значительно превышает темпы роста в других регионах мира. По его словам, в еврозоне прирост составил лишь 0,8%.
В декабре 2024 г. Bloomberg со ссылкой на аналитиков писал, что показатели ФРГ упали ниже допандемийного периода, а экономика страны может прийти к точке невозврата. Экономика Германии, как отмечало агентство, на протяжении пяти лет переживает тяжелые времена застоя, при этом местные власти ничего не могут изменить: сейчас ее размер на 5% меньше, чем мог бы быть в случае сохранения роста доковидного времени.
19 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что ситуация в российской экономике устойчивая. В 2025 г., по данным главы страны, темпы роста ВВП будут колебаться в пределах 2–2,5%.