Новак: Российская экономика за два года выросла на 8,4%
Одним из главных достижений в экономике России стал рекордно высокий рост ВВП за последние годы. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на заседании комитета Совета Федерации. Его слова приводит пресс-служба кабмина.
По его словам, за последние два года экономика страны увеличилась на 8,4%, что значительно превышает темпы роста в других регионах мира. Например, в еврозоне прирост составил лишь 0,8%, в Германии наблюдается снижение на уровне -0,2%, в США рост составил 2,8%, а в Японии – всего 0,2%. В России же в 2024 г. рост ВВП составил 4,1%.
«Мы смогли не только существенно их превзойти, но и значительно нарастить валовый внутренний продукт в абсолютном выражении. С 2022 г. он вырос в два раза: по итогам прошлого года ВВП в номинальном выражении составил 200 трлн рублей, в 2020 г. он был 107 трлн руб. К 2030 году мы планируем выйти на уровень порядка 300 трлн руб.», – сказал Новак.
Вице-премьер отметил, что в последние недели наблюдается замедление темпов инфляции. Принятые правительством меры играют ключевую роль в ее сдерживании. Одной из важнейших задач текущей экономической политики Новак назвал достижение баланса между темпами роста экономики и необходимостью снижения уровня инфляции.
19 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции назвал инфляцию «тревожным сигналом». Но в остальном ситуация в экономике устойчивая и развитие идет, несмотря ни на что. В 2025 г., по данным главы страны, темпы роста ВВП будут колебаться в пределах 2–2,5%. Президент объяснил это необходимостью обеспечить «мягкую посадку».