Новак: Российская экономика за два года выросла на 8,4%

«Мы смогли не только существенно их превзойти, но и значительно нарастить валовый внутренний продукт в абсолютном выражении. С 2022 г. он вырос в два раза: по итогам прошлого года ВВП в номинальном выражении составил 200 трлн рублей, в 2020 г. он был 107 трлн руб. К 2030 году мы планируем выйти на уровень порядка 300 трлн руб.», – сказал Новак.