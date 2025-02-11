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Новак: Российская экономика за два года выросла на 8,4%

Ведомости

Одним из главных достижений в экономике России стал рекордно высокий рост ВВП за последние годы. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на заседании комитета Совета Федерации. Его слова приводит пресс-служба кабмина.

По его словам, за последние два года экономика страны увеличилась на 8,4%, что значительно превышает темпы роста в других регионах мира. Например, в еврозоне прирост составил лишь 0,8%, в Германии наблюдается снижение на уровне -0,2%, в США рост составил 2,8%, а в Японии – всего 0,2%. В России же в 2024 г. рост ВВП составил 4,1%.

«Мы смогли не только существенно их превзойти, но и значительно нарастить валовый внутренний продукт в абсолютном выражении. С 2022 г. он вырос в два раза: по итогам прошлого года ВВП в номинальном выражении составил 200 трлн рублей, в 2020 г. он был 107 трлн руб. К 2030 году мы планируем выйти на уровень порядка 300 трлн руб.», – сказал Новак.

Вице-премьер отметил, что в последние недели наблюдается замедление темпов инфляции. Принятые правительством меры играют ключевую роль в ее сдерживании. Одной из важнейших задач текущей экономической политики Новак назвал достижение баланса между темпами роста экономики и необходимостью снижения уровня инфляции.

19 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции назвал инфляцию «тревожным сигналом». Но в остальном ситуация в экономике устойчивая и развитие идет, несмотря ни на что. В 2025 г., по данным главы страны, темпы роста ВВП будут колебаться в пределах 2–2,5%. Президент объяснил это необходимостью обеспечить «мягкую посадку».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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