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МВФ улучшил прогноз роста ВВП России до 1,5%

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 г. до 1,5%, следует из доклада организации. Показатель пересмотрен в сторону повышения на 0,1 п. п. по сравнению с данными, опубликованными в январе.

При этом аналитики понизили прогноз роста экономики России в 2026 г. на 0,3 п. п. до 0,9%. В организации пояснили ожидания по ВВП страны на 2025–2026 гг. замедлением частного потребления и объемов инвестиций. Это происходит из-за снижения напряженности на рынке труда и замедления роста зарплат, говорится в докладе.

Минэк России ранее в апреле сохранил прогноз по росту ВВП в текущем году на уровне 2,5%, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику и снижение цен на нефть. Это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития, который есть у «Ведомостей» (его подлинность подтвердили в пресс-службе министерства).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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