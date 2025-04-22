МВФ улучшил прогноз роста ВВП России до 1,5%
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 г. до 1,5%, следует из доклада организации. Показатель пересмотрен в сторону повышения на 0,1 п. п. по сравнению с данными, опубликованными в январе.
При этом аналитики понизили прогноз роста экономики России в 2026 г. на 0,3 п. п. до 0,9%. В организации пояснили ожидания по ВВП страны на 2025–2026 гг. замедлением частного потребления и объемов инвестиций. Это происходит из-за снижения напряженности на рынке труда и замедления роста зарплат, говорится в докладе.
Минэк России ранее в апреле сохранил прогноз по росту ВВП в текущем году на уровне 2,5%, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику и снижение цен на нефть. Это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития, который есть у «Ведомостей» (его подлинность подтвердили в пресс-службе министерства).