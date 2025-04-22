МВФ улучшил прогноз роста ВВП России до 1,5%

Минэк России ранее в апреле сохранил прогноз по росту ВВП в текущем году на уровне 2,5%, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику и снижение цен на нефть. Это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития, который есть у «Ведомостей» (его подлинность подтвердили в пресс-службе министерства).