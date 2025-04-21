Минэк сохранил прогноз по росту российской экономики на уровне 2,5%

Вслед за снижением прогноза по мировой цене нефти Минэк ухудшил ожидания по российскому сорту Urals. Цена барреля нефти Urals составит $56 в этом году с последующим ростом до $61, $63 и $65 в 2026–2028 гг. соответственно. В министерстве пояснили, что речь идет о цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, – в соответствии с поправками в налоговое законодательство от 1 января 2025 г. В прежней версии прогноза Минэк оценивал траекторию цены на экспортную российскую нефть. В сентябре министерство ожидало, что она составит $69,7 за 1 барр. в 2025 г., $66 за 1 барр. в 2026 г. и $65,5 за 1 барр. в 2027 г. Таким образом, дисконт на российскую нефть в 2025 г. будет на уровне $12 за 1 барр., а затем постепенно сократится до $7 к 2028 г., следует из сценарных условий прогноза.