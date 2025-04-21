Минэк сохранил прогноз по росту российской экономики на уровне 2,5%Высокая ключевая ставка и падение цен на нефть не повлияли на ожидания ведомства
Минэк сохранил прогноз по росту ВВП России в этом году на уровне 2,5%, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) и снижение цен на нефть. Это следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития, который есть у «Ведомостей» (его подлинность подтвердили в пресс-службе министерства). Документ внесен в правительство, уточнил представитель Минэкономразвития.
Прогноз по ВВП учитывает динамику I квартала и долгосрочные тренды, пояснил журналистам представитель министерства. «Прогноз носит умеренно консервативный характер, т. е. он не слишком оптимистичен и не слишком пессимистичен», – добавил собеседник. При этом волатильность крайне высока и прежде всего внешние условия, связанные с колебаниями на мировом рынке, могут оказать влияние и на параметры прогноза, и на параметры бюджета, допускает представитель министерства.
«Мы смотрим на реальный тренд, I квартал уже прошел, мы видим, что экономика потихоньку замедляется, но резкого обвала нет, чтобы выйти на [рост ВВП на] 1,5% (как ожидает большинство аналитиков. – «Ведомости»)», – отметил представитель министерства. В феврале рост ВВП замедлился до 0,8% после 3% в январе, сообщало ранее Минэкономразвития. В базовом сценарии министерство не закладывает технической рецессии ни в одном из кварталов в этом году, при этом такая оценка есть в стресс-сценарии, пояснил собеседник.
Будет происходить некоторое охлаждение экономики – замедление темпов роста по сравнению с прошлым годом, когда ВВП вырос на 4,3%. Прогноз по росту ВВП на следующий год понижен на 0,2 процентных пункта (п. п.) по сравнению с сентябрьской версией прогноза до 2,4%, так как эффект жесткой ДКП перенесется на следующий год, считает собеседник.
Мировая экономика и нефть
Министерство значительно снизило ожидаемую среднегодовую цену нефти Brent на этот год – до $68 за 1 барр. по сравнению с $81,7 за 1 барр. в сентябрьской версии прогноза. В 2026–2028 гг. цена Brent стабилизируется на уровне $72 за 1 барр. В прежней версии прогноза ожидалось $77 за 1 барр. в 2026 г. и $72 за 1 барр. в 2027 г. «Оценки мировых агентств колеблются от полного пессимизма до полного оптимизма. Мы считаем, что это достаточно консервативная оценка», – пояснил представитель Минэка.
Вслед за снижением прогноза по мировой цене нефти Минэк ухудшил ожидания по российскому сорту Urals. Цена барреля нефти Urals составит $56 в этом году с последующим ростом до $61, $63 и $65 в 2026–2028 гг. соответственно. В министерстве пояснили, что речь идет о цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, – в соответствии с поправками в налоговое законодательство от 1 января 2025 г. В прежней версии прогноза Минэк оценивал траекторию цены на экспортную российскую нефть. В сентябре министерство ожидало, что она составит $69,7 за 1 барр. в 2025 г., $66 за 1 барр. в 2026 г. и $65,5 за 1 барр. в 2027 г. Таким образом, дисконт на российскую нефть в 2025 г. будет на уровне $12 за 1 барр., а затем постепенно сократится до $7 к 2028 г., следует из сценарных условий прогноза.
Снижение цен на нефть не окажет значимого влияния на реальный рост ВВП, так как добыча нефти сохраняется, добавил представитель Минэка. Если цена нефти будет ниже точки отсечения длительное время, то возможны последствия для бюджета и ФНБ, что может ограничить темпы экономического развития, но это консервативный и стресс-сценарии, указал собеседник. По словам представителя министерства, консервативный прогноз предполагает цену на нефть Brent на уровне $50 за 1 барр. Но даже в этом случае ВВП останется в положительной зоне.
Министерство закладывает в базовый сценарий замедление роста мировой экономики – это отражается на экспорте, импорте, курсе и ценах. «Дальше вопрос масштабов несчастья и масштабов влияния на нашу экономику», – указал представитель министерства. Минэк понизил прогноз по росту мировой экономики на 0,3–0,4% по сравнению с ожиданиями на конец года, отметил он.
В начале этого года президент США Дональд Трамп объявил о масштабных пошлинах на импорт почти из всех стран мира (при этом их введение отложено на 90 дней). Это уже вызвало падение цен на нефть на мировом рынке до трехлетнего минимума.
Говоря о влиянии этого фактора на российскую экономику, представитель министерства отметил, что пошлины – это и риски, и дополнительные возможности. С одной стороны, угрозу представляет замедление мировой экономики, снижение спроса на традиционные товары российского экспорта и цен на них. С другой – плюсом может стать удешевление логистики (с учетом большого плеча для российского экспорта и импорта это важный фактор), открытие новых ниш (например, замещение американских товаров, импортируемых в Китай), сообщил собеседник. Кроме того, могут усилиться риски конкуренции с третьими странами на внутреннем рынке.
Снижение санкционного давления не закладывалось в базовый прогноз Минэкономразвития, уточнил собеседник.
Курс и инфляция
Среднегодовой курс доллара Минэк ожидает на уровне 94,3 руб./$. Прогноз по курсу министерство пересмотрело в сторону снижения по сравнению с сентябрьской версией (96,5 руб./$). При этом волатильность на валютном рынке может быть достаточно высокой, добавил собеседник.
На курс будет влиять в том числе сокращение торгового баланса, отметил представитель министерства. Согласно прогнозу, он сократится со $134,2 млрд в 2024 г. до $86,8 млрд в 2025 г. При снижении экспорта в этом году (с $433,8 млрд до $410,6 млрд) импорт будет расти (с $299,6 млрд до $323,8 млрд).
Прогноз по инфляции повышен с 4,5 до 7,6% к концу году. Исходя из накопленной динамики конца прошлого и начала этого года, это ровно в середине диапазона, предлагаемого Банком России (7−8%), пояснил представитель Минэка.
При этом министерство понизило темпы роста инвестиций, хотя они все равно остаются в положительной зоне, добавил представитель министерства. Рост капвложений резко замедлится – до 1,7% в этом году после 7,4% в прошлом году. В прежней версии прогноза ожидался рост на 2,1% в 2025 г. С учетом накопленного физического объема за прошлые годы этот результат «весьма приличный», отметил собеседник.
В то же время министерство повысило оценки по промышленности в целом и по обработке, исходя из текущей динамики, соотношения спроса и предложения, производственных мощностей, отметил представитель министерства. Согласно документу, промпроизводство вырастет на 2,6% в этом году, на 2,9% в следующем, на 2,8% в 2027 г. и на 3% в 2028 г.
Рынок труда и спрос
В 2025 г. министерство закладывает постепенное замедление темпов роста заработной платы и доходов, отметил представитель Минэка. Прогноз по росту зарплат понижен на 0,2 п. п. до 6,8% в этом году, по реальным доходам – на 0,1 п. п. до 6,2%. В 2026–2027 гг. рост реальных зарплат, как и в прошлом прогнозе, составит 5,7% и 4,1%. В 2028 г. динамика ослабнет до 3,2%. Реальные доходы вслед за замедлением роста зарплат будут увеличиваться более умеренными темпами – на 4,8% в 2026 г., на 3,5% в 2027 г. и на 3,1% в 2028 г.
При этом безработица будет сохраняться на достаточно низких уровнях на среднесрочном горизонте. Прогноз остался, как и в сентябре, на уровне 2,5%, следует из документа.
Минэк не ожидает значимого замедления динамики потребительского спроса по сравнению с прошлым годом. Оборот розничной торговли вырастет в этом году на 6,6% после увеличения на 7,2% в 2024 г. Объем платных услуг населению вырастет на 3,4% после 3,3% в прошлом году.
Реалистичен ли прогноз
Прогноз прироста ВВП в 2025 г. реалистичен: основной движущей силой роста является продолжение стимулирующей бюджетной политики, считает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований РАНХиГС Владимир Еремкин. Снижение цен на нефть и жесткая ДКП окажут влияние на экономику: темпы роста замедлятся почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом, замечает он. Прогноз цен на нефть отвечает последним рыночным трендам: растет предложение, спрос находится под давлением – это уже нашло свое отражение в прогнозах ОПЕК и МЭА. Бюджет может недосчитаться доходов от нефтегазового сектора, добавляет Еремкин.
Руководитель направления Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов и директор ИНП РАН Александр Широв считают прогноз роста ВВП на 2,5% слишком оптимистичным. По словам Белоусова, он окажется ниже из-за снижения цен на нефть, вызванного торговой войной, которую начал Трамп. ЦМАКП заявлял о возможном увеличении показателя на 1,5–2,2%, но планирует пересмотр ожиданий в сторону снижения, отметил Белоусов. По-видимому, Минэкономразвития пока не видит признаков очевидного замедления экономики, а цена нефти остается на комфортном уровне, добавляет Широв. По словам эксперта, рост ВВП в этом году составит 1,8%.
Обновленный прогноз по росту ВВП на текущий год можно считать достаточно реалистичным, считает директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Несмотря на текущие жесткие кредитно-денежные условия, их влияние отчасти компенсируется программами господдержки в приоритетных отраслях экономики, добавил он. По словам Наметкина, признаки стабилизации инфляционной динамики и некоторого охлаждения потребительского спроса указывают на вероятность постепенного смягчения политики Банка России.