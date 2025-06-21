Путин выразил беспокойство из-за угрозы третьей мировой войны
Риски третьей мировой войны вызывают беспокойство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФа.
Модератор встречи гендиректор Sky News Arabia Надим Котейш спросил у президента, беспокоит ли его «скатывание» мира к мировой войне.
«Беспокоит, очень беспокоит. Говорю без всякой иронии, без шуток, конечно, что очень много конфликтного потенциала. И у нас под носом – на Украине, и то, что происходит на Ближнем Востоке. Нас беспокоит то, к чему это может привести», – сказал он.
В марте 2024 г. Путин говорил, что конфликт между Россией и НАТО приблизит вероятность третьей мировой войны, в которой никто не заинтересован.
Как заявлял заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 8 апреля, ведение США и их союзниками «необъявленной войны» с применением санкций против России при формальном сохранении ядерного паритета едва не привело к третьей мировой войне.