Путин выразил беспокойство из-за угрозы третьей мировой войны

«Беспокоит, очень беспокоит. Говорю без всякой иронии, без шуток, конечно, что очень много конфликтного потенциала. И у нас под носом – на Украине, и то, что происходит на Ближнем Востоке. Нас беспокоит то, к чему это может привести», – сказал он.