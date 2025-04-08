Медведев: действия США и их партнеров едва не привели к третьей мировой войне

Медведев напомнил, что 15 лет назад в Праге был подписан Договор о контроле над вооружениями (СНВ-3). По его мнению, договор не привел к снижению риска ядерной войны. Виной этому стала позиция США и их партнеров, при этом администрация экс-президента США Джо Байдена утверждала, что риска ядерного конфликта нет. Администрация американского лидера Дональда Трампа как минимум на словах это признает, Европа – нет, указал зампред СБ.