Медведев: действия США и их партнеров едва не привели к третьей мировой войне
Ведение США и их союзниками необъявленной войны с применением санкций против России при формальном сохранении ядерного паритета едва не привело к третьей мировой войне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев напомнил, что 15 лет назад в Праге был подписан Договор о контроле над вооружениями (СНВ-3). По его мнению, договор не привел к снижению риска ядерной войны. Виной этому стала позиция США и их партнеров, при этом администрация экс-президента США Джо Байдена утверждала, что риска ядерного конфликта нет. Администрация американского лидера Дональда Трампа как минимум на словах это признает, Европа – нет, указал зампред СБ.
Он добавил, что даже при полном прекращении конфликта на Украине ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Мир будет создавать более разрушительные виды оружия и новые страны станут обретать ядерные арсеналы.
В феврале 2023 г. Россия приостановила выполнения договора СНВ-3. Президент РФ Владимир Путин говорил, что для возобновления взаимодействия в рамках соглашения российской стороне нужно понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.
Договор о контроле над вооружениями был заключен между Россией и США в 2011 г. и продлен в январе 2021 г. до 2026 г. Он предусматривает ограничение развернутых носителей стратегических ядерных сил в количестве 700 единиц, а боезарядов для них – в 1500 единиц.