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Медведев: действия США и их партнеров едва не привели к третьей мировой войне

Ведомости

Ведение США и их союзниками необъявленной войны с применением санкций против России при формальном сохранении ядерного паритета едва не привело к третьей мировой войне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев напомнил, что 15 лет назад в Праге был подписан Договор о контроле над вооружениями (СНВ-3). По его мнению, договор не привел к снижению риска ядерной войны. Виной этому стала позиция США и их партнеров, при этом администрация экс-президента США Джо Байдена утверждала, что риска ядерного конфликта нет. Администрация американского лидера Дональда Трампа как минимум на словах это признает, Европа – нет, указал зампред СБ.

Он добавил, что даже при полном прекращении конфликта на Украине ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Мир будет создавать более разрушительные виды оружия и новые страны станут обретать ядерные арсеналы.

В феврале 2023 г. Россия приостановила выполнения договора СНВ-3. Президент РФ Владимир Путин говорил, что для возобновления взаимодействия в рамках соглашения российской стороне нужно понимать, как именно будут учитывать совокупный ядерный арсенал НАТО.

Договор о контроле над вооружениями был заключен между Россией и США в 2011 г. и продлен в январе 2021 г. до 2026 г. Он предусматривает ограничение развернутых носителей стратегических ядерных сил в количестве 700 единиц, а боезарядов для них – в 1500 единиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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