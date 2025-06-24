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Рютте не смог ответить на вопрос о причинах возможного нападения России на НАТО

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог внятно ответить на вопрос о том, почему он считает возможным нападение России на альянс в ближайшие пять лет. Стенограмма его выступления опубликована на сайте организации.

На пресс-конференции перед саммитом НАТО у Рютте спросили, на чем основана его оценка вероятности такого сценария. Генсек сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран.

«В НАТО все согласны с тем, что в данный момент, сегодня, если Россия нападет на нас, наша реакция будет сокрушительной, и русские это знают», – заявил генсек.

В итоге на заданный вопрос он так и не ответил, уйдя от него абстрактными формулировками.

В ходе своего выступления генсек также подчеркнул, что «самой значительной и прямой угрозой для НАТО остается Российская Федерация». Это, по его словам, стало причиной принятия нового плана инвестиций в оборону, который устанавливает базовый уровень расходов на оборону в размере 5% ВВП. Рютте назвал этот шаг «квантовым скачком», подчеркнув его амбициозность и историческую важность для будущего альянса.

24 июня президент России Владимир Путин прокомментировал подобные заявления, назвав их попыткой запугать население западных стран. По его словам, страны Запада сами придумали «страшилку» о якобы возможном вторжении России, чтобы оправдать увеличение военных расходов.

«Здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью», – заявил Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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