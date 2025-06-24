Рютте не смог ответить на вопрос о причинах возможного нападения России на НАТО

В ходе своего выступления генсек также подчеркнул, что «самой значительной и прямой угрозой для НАТО остается Российская Федерация». Это, по его словам, стало причиной принятия нового плана инвестиций в оборону, который устанавливает базовый уровень расходов на оборону в размере 5% ВВП. Рютте назвал этот шаг «квантовым скачком», подчеркнув его амбициозность и историческую важность для будущего альянса.