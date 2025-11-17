Газета
Главная / Политика /

Еврокомиссар предложил разместить украинские войска в странах ЕС у границы РФ

Ведомости

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил, чтобы украинские военные после окончания конфликта были размещены во всех странах Евросоюза, граничащих с Россией. Об этом сообщает Politico.

Кубилюс заявил на конференции по обороне в Литве, что Киев располагает «проверенной в боях армией», и ее присутствие усилило бы безопасность стран Восточной Европы. По его словам, украинских военных можно было бы разместить в Прибалтике, в том числе в Литве – рядом с немецкой бригадой и ротируемыми подразделениями США.

«Мы, литовцы, из нашей истории знаем, что лучше иметь несколько гарантий своей безопасности», – сказал он.

16 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что утверждения о возможном нападении России на ЕС или НАТО являются «смехотворными». Он отметил, что Москва не располагает достаточными ресурсами для такого шага, однако предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине повышает риск третьей мировой войны. По словам Орбана, нужно продемонстрировать силу за столом переговоров, а не на линии фронта.

