Орбан отверг возможность нападения России на Евросоюз или НАТО

На вопрос, заинтересована ли Москва в прекращении огня и установлении мира, Орбан ответил утвердительно. В то же время он назвал «смехотворной» идею о том, что Россия может напасть на Евросоюз или НАТО, заявив, что Москва «недостаточно сильна» для такого шага.