Орбан отверг возможность нападения России на Евросоюз или НАТО
Утверждения о том, что Россия может напасть на Европу, являются «смехотворными». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Дёпфнеру. Видеозапись подкаста опубликована на YouTube.
На вопрос, заинтересована ли Москва в прекращении огня и установлении мира, Орбан ответил утвердительно. В то же время он назвал «смехотворной» идею о том, что Россия может напасть на Евросоюз или НАТО, заявив, что Москва «недостаточно сильна» для такого шага.
Однако он предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине увеличивает риск третьей мировой войны. «Мы должны продемонстрировать нашу силу за столом переговоров, а не на линии фронта», – сказал он. Орбан заявил, что Европа должна выйти из войны с более сильной системой безопасности, добавив, что безопасность Венгрии определяется «треугольником Берлин–Москва–Стамбул».
По мнению Орбана, чем дольше длится украинский конфликт, тем сильнее становится Россия, а Венгрия, с ее долгим историческим опытом взаимоотношений с Москвой, могла бы сыграть ценную посредническую роль.
26 июня The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге поклялся, что Россия не нападет на Североатлантический альянс, пока он находится на президентском посту. Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО необходимо представить Россию в качестве агрессора, чтобы принять решение об увеличении расходов на военные нужды до 5% ВВП.