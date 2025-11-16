Орбан предрек скорое завершение конфликта на Украине

Венгерский премьер отметил, что на данный момент западные страны не пришли к консенсусу относительно своих действий в связи с ситуацией на Украине. Он пояснил, что если США прилагают дипломатические усилия, то Европейский союз, по его мнению, подталкивает Киев к продолжению боевых действий.