Орбан предрек скорое завершение конфликта на Украине

Орбан предрек скорое завершение конфликта на УкраинеПо его словам, после перехода ДНР под полный контроль ВС РФ смысла в продолжении боевых действий не будет
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт может завершиться в самое ближайшее время. По его словам, для достижения мира западным странам необходимо сформировать единую позицию по ключевым аспектам урегулирования. Об этом он сказал в интервью главе медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру.
Венгерский премьер отметил, что на данный момент западные страны не пришли к консенсусу относительно своих действий в связи с ситуацией на Украине. Он пояснил, что если США прилагают дипломатические усилия, то Европейский союз, по его мнению, подталкивает Киев к продолжению боевых действий.
Орбан считает, что президент России Владимир Путин заинтересован в мирных переговорах. По его словам, Москва хотела бы быстрее завершить боевые действия, но продолжает попытки достичь своих целей. Премьер добавил, что после возможного перехода ДНР под полный контроль российской армии смысла в их продолжении уже не будет.
15 ноября Орбан поставил под сомнение суверенитет Украины, заявив, что страна «существует только благодаря воле Запада». По его словам, Киев «не способен самостоятельно себя обеспечивать», а западные государства финансируют украинский бюджет и поставляют вооружение. Это, по его мнению, дает им инструменты для давления и позволяет «мотивировать украинцев к миру».