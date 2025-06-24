Песков: НАТО идет по пути оголтелой милитаризации

«Поскольку нужно протащить решение о 5%, что для этого нужно сделать? Для этого нужно нарисовать такое исчадие ада, монстра. И с точки зрения вот этих вот функционеров НАТО, естественно, на роль монстра лучше всего подходит наша страна», – подчеркнул Песков.