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Песков: НАТО идет по пути оголтелой милитаризации

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Европа и НАТО идут по пути оголтелой милитаризации. Так он прокомментировал неясный ответ генсека альянса Марка Рютте на вопрос о том, почему он считает, что Россия может атаковать страны объединения в ближайшие пять лет.

Песков объяснил, что НАТО необходимо представить Россию как агрессора, чтобы решение об увеличении расходов на военные нужды до 5% ВВП стран – членов альянса было принято на саммите, который пройдет 24-25 июня в Гааге.

«Поскольку нужно протащить решение о 5%, что для этого нужно сделать? Для этого нужно нарисовать такое исчадие ада, монстра. И с точки зрения вот этих вот функционеров НАТО, естественно, на роль монстра лучше всего подходит наша страна», – подчеркнул Песков.

На пресс-конференции перед саммитом Рютте не смог ответить на вопрос о причинах транслирования им сценария, при котором Россия нападет на страны НАТО в ближайшее время. Он лишь сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран. При этом генсек использовал абстрактные формулировки и ушел от конкретного ответа.

23 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что страны Запада сами придумали страшилку о якобы возможном вторжении России, чтобы запугивать собственный народ и «вытаскивать» из него деньги.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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