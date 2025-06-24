Песков: НАТО идет по пути оголтелой милитаризации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Европа и НАТО идут по пути оголтелой милитаризации. Так он прокомментировал неясный ответ генсека альянса Марка Рютте на вопрос о том, почему он считает, что Россия может атаковать страны объединения в ближайшие пять лет.
Песков объяснил, что НАТО необходимо представить Россию как агрессора, чтобы решение об увеличении расходов на военные нужды до 5% ВВП стран – членов альянса было принято на саммите, который пройдет 24-25 июня в Гааге.
«Поскольку нужно протащить решение о 5%, что для этого нужно сделать? Для этого нужно нарисовать такое исчадие ада, монстра. И с точки зрения вот этих вот функционеров НАТО, естественно, на роль монстра лучше всего подходит наша страна», – подчеркнул Песков.
На пресс-конференции перед саммитом Рютте не смог ответить на вопрос о причинах транслирования им сценария, при котором Россия нападет на страны НАТО в ближайшее время. Он лишь сослался на общее беспокойство внутри альянса и слова высокопоставленных представителей западных стран. При этом генсек использовал абстрактные формулировки и ушел от конкретного ответа.
23 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что страны Запада сами придумали страшилку о якобы возможном вторжении России, чтобы запугивать собственный народ и «вытаскивать» из него деньги.