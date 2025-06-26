WP: Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он остается президентом

При этом The Telegraph писала, что страны НАТО смягчили критику в адрес России в проекте итогового документа по сравнению с прошлыми годами. Предположительно, это связано с позицией Трампа. В предыдущих заявлениях альянса отмечалась ключевая роль Москвы в развязывании конфликта на Украине и говорилось о стремлении Киева вступить в НАТО. В нынешнем проекте таких формулировок нет.