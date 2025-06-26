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WP: Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он остается президентом

Ведомости

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге поклялся, что Россия не нападет на Североатлантический альянс, пока он находится на президентском посту. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.

25 июня на саммите НАТО в Нидерланах страны альянса обязались увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 г. Такое решение было принято «перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности». В частности, Россия была признана долгосрочной угрозой евро-атлантической безопасности.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что НАТО необходимо представить Россию как агрессора, чтобы принять решение об увеличении расходов на военные нужды до 5% ВВП стран – членов альянса.

При этом The Telegraph писала, что страны НАТО смягчили критику в адрес России в проекте итогового документа по сравнению с прошлыми годами. Предположительно, это связано с позицией Трампа. В предыдущих заявлениях альянса отмечалась ключевая роль Москвы в развязывании конфликта на Украине и говорилось о стремлении Киева вступить в НАТО. В нынешнем проекте таких формулировок нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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