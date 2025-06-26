WP: Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он остается президентом
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге поклялся, что Россия не нападет на Североатлантический альянс, пока он находится на президентском посту. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.
25 июня на саммите НАТО в Нидерланах страны альянса обязались увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 г. Такое решение было принято «перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности». В частности, Россия была признана долгосрочной угрозой евро-атлантической безопасности.
Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что НАТО необходимо представить Россию как агрессора, чтобы принять решение об увеличении расходов на военные нужды до 5% ВВП стран – членов альянса.
При этом The Telegraph писала, что страны НАТО смягчили критику в адрес России в проекте итогового документа по сравнению с прошлыми годами. Предположительно, это связано с позицией Трампа. В предыдущих заявлениях альянса отмечалась ключевая роль Москвы в развязывании конфликта на Украине и говорилось о стремлении Киева вступить в НАТО. В нынешнем проекте таких формулировок нет.