Страны НАТО из-за Трампа смягчили критику РФ в заявлении по итогам саммита

По данным газеты, формулировки заявления выглядят слабее по сравнению с предыдущими годами. В документе страны НАТО подтверждают свои обязательства по оказанию поддержки Украине, и отмечается, что безопасность Киева способствует безопасности альянса. С этой целью при расчете оборонных расходов союзников будут учитываться прямые взносы в оборонную промышленность Украины, говорится в проекте заявления.