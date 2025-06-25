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Страны НАТО из-за Трампа смягчили критику РФ в заявлении по итогам саммита

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Страны НАТО смягчили критику РФ в заявлении по итогам саммита из-за президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на проект документа.

В заявлениях предыдущих лет подчеркивалась, что в украинском конфликте вина лежит на России, а также говорилось, что «будущее Украины – в НАТО». В нынешнем проекте таких утверждений нет.

По данным газеты, формулировки заявления выглядят слабее по сравнению с предыдущими годами. В документе страны НАТО подтверждают свои обязательства по оказанию поддержки Украине, и отмечается, что безопасность Киева способствует безопасности альянса. С этой целью при расчете оборонных расходов союзников будут учитываться прямые взносы в оборонную промышленность Украины, говорится в проекте заявления.

Кроме того, в тексте декларации саммита альянса говорится, что государства – члены НАТО взяли на себя обязательство выделять 5% ВВП на оборону к 2035 г.

Главными темами саммита НАТО, начавшегося в Гааге 24 июня, стали финансовые обязательства членов блока. Der Spiegel писал, что европейские страны несколько дней пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО в Нидерландах, надеясь повысить интерес Трампа к сделке по повышению расходов на оборону.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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