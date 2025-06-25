Страны НАТО из-за Трампа смягчили критику РФ в заявлении по итогам саммита
Страны НАТО смягчили критику РФ в заявлении по итогам саммита из-за президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на проект документа.
В заявлениях предыдущих лет подчеркивалась, что в украинском конфликте вина лежит на России, а также говорилось, что «будущее Украины – в НАТО». В нынешнем проекте таких утверждений нет.
По данным газеты, формулировки заявления выглядят слабее по сравнению с предыдущими годами. В документе страны НАТО подтверждают свои обязательства по оказанию поддержки Украине, и отмечается, что безопасность Киева способствует безопасности альянса. С этой целью при расчете оборонных расходов союзников будут учитываться прямые взносы в оборонную промышленность Украины, говорится в проекте заявления.
Кроме того, в тексте декларации саммита альянса говорится, что государства – члены НАТО взяли на себя обязательство выделять 5% ВВП на оборону к 2035 г.
Главными темами саммита НАТО, начавшегося в Гааге 24 июня, стали финансовые обязательства членов блока. Der Spiegel писал, что европейские страны несколько дней пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО в Нидерландах, надеясь повысить интерес Трампа к сделке по повышению расходов на оборону.