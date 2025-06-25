Страны НАТО обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году
Государства – члены НАТО взяли на себя обязательство выделять 5% ВВП на оборону к 2035 г. Об этом говорится в тексте декларации саммита альянса, опубликованном The Telegraph.
«Союзники обязуются ежегодно инвестировать 5% от <...> ВВП на основные оборонные потребности, а также расходы, связанные с обороной и безопасностью, к 2035 г. для обеспечения наших индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии со ст. 3 Вашингтонского договора», – указано в заявлении.
Главными темами саммита НАТО, начавшегося в Гааге 24 июня, стали финансовые обязательства членов блока. Der Spiegel писал, что европейские страны несколько дней пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО в Нидерландах, надеясь повысить интерес Трампа к сделке по повышению расходов на оборону.