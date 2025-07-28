Как Александр Чачава стал владельцем 27,71% Ozon

Как Александр Чачава стал владельцем 27,71% OzonСделка дает инвестору право назначать директоров и блокировать ключевые решения
Структуры Александра Чачавы приобрели 100% АО «О23» – компании, которая владеет 59 830 028 обыкновенными акциями и одной акцией класса А маркетплейса Ozon. Таким образом, под контроль Чачавы перешла доля в 27,71% уставного капитала маркетплейса, сообщили в Ozon. Сумма сделки не раскрывается. Чачава стал одним из крупнейших акционеров Ozon наравне с АФК «Система», которой принадлежит 31,8%. Остальные акции находятся в свободном обращении.
В сообщении компании отмечено, что в Ozon приветствуют приход нового инвестора и рассчитывают на его опыт. «Александр – один из самых опытных в России венчурных инвесторов, его компетенции в работе на рынках капитала и развитии IT-проектов международного уровня будут способствовать укреплению позиций компании», – подчеркнули в Ozon.
Чачава – основатель венчурного фонда Leta Capital и соучредитель IT-компании PRO32. В своем комментарии он назвал рынок маркетплейсов «одним из самых перспективных в России и СНГ» и отметил, что считает сделку «качественной портфельной инвестицией и знаковым событием» в своей профессиональной деятельности. По его словам, она отражает уверенность в потенциале роста Ozon и в способности компании укреплять лидирующие позиции на развивающемся рынке.
«Ведомости» направили запрос Чачаве.
Право вето
Сделка не повлияет на операционную деятельность Ozon и структуру управления, утверждают в компании. Но, согласно уставу Ozon, одна акция класса A дает своему держателю особые права, если тот одновременно контролирует не менее 25% обыкновенных акций. Доля, которую получил Чачава через АО «О23», как раз превышает этот порог.
В первую очередь Чачава получил право назначать и отзывать до трех директоров в совете директоров Ozon.
Это позволяет ему напрямую участвовать в формировании стратегического курса компании и влиять на ключевые кадровые решения. Назначенные им директора обозначаются в уставе как Class A Directors, и они учитываются при принятии решений, требующих квалифицированного большинства.
Кроме того, Чачава получает право вето по ряду ключевых вопросов, которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров. Среди них – вопросы реорганизации компании, изменения структуры капитала, выпуск новых акций, ликвидация и другие корпоративные события, способные повлиять на контроль и стратегию бизнеса. Без согласия держателя акций класса А, владеющего 25% и более, такие решения не могут быть приняты.
В пресс-службе Ozon отметили, что сейчас совет директоров компании состоит из девяти участников. «АФК «Система» и структуры Александра вправе номинировать в совет по три представителя или меньше, а оставшиеся места распределяются между независимыми и исполнительными директорами», – добавил представитель маркетплейса. Сейчас совет директоров продолжает работать в прежнем составе.
Как Чачава входил в цифровые активы
Чачава – один из наиболее активных российских технологических инвесторов. Leta Capital специализируется на инвестициях в IT-компании на поздней стадии, а за последние несколько лет бизнесмен стал участником нескольких громких сделок на российском рынке цифровых активов и инфраструктуры.
В 2022 г. Чачава приобрел у VK игровое подразделение My.Games за $642 млн. После этого международная часть My.Games ушла с российского рынка, а сам бизнес в России был реструктурирован: выделен в отдельную компанию Astrum Entertainment. Она объединилась в совместное предприятие с Innova – одним из старейших локализаторов онлайн-игр в СНГ. Новая структура получила права на десятки игр, включая Warface, Aion и Black Desert, и стала крупнейшим игроком на рынке онлайн-издательств.
Позже, в рамках реструктуризации «Яндекса», Чачава вошел в пул основных акционеров компании. После завершения сделки по выходу Yandex N.V. из капитала доля Чачавы через его структуры составила 16,03% – одна из крупнейших среди новых владельцев. Это сравнимо с долей самой команды менеджеров «Яндекса» (16,3%). Ранее он был одним из участников ЗПИФ «Консорциум. Первый», владевшего российским бизнесом Yandex после ухода материнской компании с NASDAQ.
Как доля перешла к Чачаве
Сделка по продаже 27,71% акций Ozon, ставших впоследствии объектом покупки Чачавы, состоялась еще в 2024 г., сообщал в апреле 2025 г. РБК со ссылкой на аудиторское заключение к отчетности МКООО «Кенигсберг инвестментс». Это МКООО – калининградская холдинговая компания, через которую инвестиционный холдинг «Восток инвестиции» консолидировал российские активы фонда Baring Vostok, включая долю в Ozon.
Из документов следовало, что МКООО «приобрело акции публичной компании, которые впоследствии были вложены в уставный капитал дочерней компании», а затем «полностью реализовало» эту дочернюю компанию третьему лицу в течение отчетного периода. Источник РБК на инвестиционном рынке подтвердил, что речь идет о доле в Ozon. По его данным, сумма сделки составила 38,2 млрд руб. – с дисконтом к рыночной стоимости. Baring Vostok приобрел контрольный пакет акций Ozon за $3 млн в 2000 г.
Таким образом, в 2024 г. структура «Восток инвестиций» полностью вышла из капитала Ozon. При этом, как отмечал РБК, передача актива российскому покупателю была изначально обязательным условием сделки. Команда старшего партнера Baring Vostok Елены Ивашенцевой (она также указывалась как бенефициар «Кенигсберг инвестментс») получила разрешение на продажу доли только при условии, что конечный покупатель будет российской структурой, не находящейся под санкциями. Такой покупатель, по словам собеседника издания, был найден, но его имя не раскрывалось.
Пакет акций был передан в АО «О23», которое и стало владельцем 27,71% капитала Ozon. Учредителем АО «О23» до конца апреля 2024 г. значилась «Кенигсберг инвестментс».
В 2024 г. Ozon нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 64% до 2,875 трлн руб., следует из отчета маркетплейса. Годовая выручка Ozon выросла на 45% до 615,732 млрд руб. Компания объяснила это существенным увеличением доходов от услуг и процентной выручки. Валовая прибыль выросла в 2,3 раза до 99,885 млрд руб., показатель EBITDA – в 6,2 раза до рекордных 40,08 млрд руб. При этом чистый убыток Ozon за прошедший год вырос на 39% до 59,442 млрд руб.
Что говорят эксперты
Российский технологический рынок продолжает перераспределять активы после ухода ряда международных инвесторов и снижения активности крупных фондов, отмечает сооснователь венчурного фонда Startech Олег Линников. По его словам, сделка по покупке доли Ozon у структур Baring Vostok явно была заключена со значительным дисконтом к рыночной стоимости. «Если бы не видел в СМИ сумму, то оценил бы актив в районе 100–120 млрд руб. Это ставит инвестиционную активность основателя Leta Capital на один уровень с Kismet Capital, в стратегию которой входит покупка крупных IT-холдингов, например Avito, а также со структурами Владимира Потанина», – считает он.
По словам сооснователя ShareAI, бывшего директора по стратегии и анализу Mail.ru Group (название VK до ребрендинга в октябре 2021 г.) Александра Горного, сделка, вероятно, состоялась еще в 2024 г., когда цена акций Ozon на бирже колебалась в районе 3000–3500 руб. «Пакет в 60 млн акций тогда мог стоить около 200 млрд руб., но пресса писала, что реальная сумма сделки с учетом дисконта составила 38,2 млрд руб.», – напоминает он.
Основатель компании Dsight Арсений Даббах предполагает, что Чачава, скорее всего, представляет интересы одного из крупных инвесторов. «Оценить сумму сделки сейчас не смогу, но, насколько понимаю, это доля «Восток инвестиций», и сделка была заключена с большим дисконтом», – говорит он.