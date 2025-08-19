Володин: число депортированных из России мигрантов выросло на 17%

Минтруд также предложил снизить допустимую долю работников-мигрантов в РФ в 2026 г. Доля работающих иностранцев может быть снижена в «девяти видах экономической деятельности». «В некоторых отраслях доля может быть сведена до нуля, например в сфере розничной торговли алкоголем и табаком», – говорится в сообщении. Инициативой предлагается снизить долю таких работников в строительстве до 50% после 80% в 2025 г.