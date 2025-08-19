Володин: число депортированных из России мигрантов выросло на 17%
В первом полугодии 2025 г. показатель пресеченных фактов нарушения мигрантами правил въезда в Россию и режима пребывания вырос на 27,9%, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. По данным Володина, в указанный период из России было депортировано на 17% больше мигрантов-нарушителей, чем годом ранее, а у 791 человека было прекращено приобретенное гражданство России.
Как пишет Володин со ссылкой на данные МВД, за шесть месяцев 2025 г. число выявленных преступлений по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» увеличилось на 7,2%. За тот же период количество выданных разрешений на временное проживание снизилось на 31,6%, видов на жительство – на 32,2%.
Спикер напомнил, что с 2024 г. Госдумой был принят 21 федеральный закон в сфере миграционной политики, из которых 17 стали депутатскими инициативами. Законодатели усилили ответственность за организацию незаконной миграции и участие в подобных преступлениях – теперь за это предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
Володин также напомнил, что 11 августа 2025 г. вступил в силу федеральный закон №316-ФЗ, который расширил основания для прекращения приобретенного гражданства России – теперь их более 80.
18 августа МВД России сообщало, что с начала года из России депортировали 2800 иностранцев, не соблюдающих требования законодательства.
Минтруд также предложил снизить допустимую долю работников-мигрантов в РФ в 2026 г. Доля работающих иностранцев может быть снижена в «девяти видах экономической деятельности». «В некоторых отраслях доля может быть сведена до нуля, например в сфере розничной торговли алкоголем и табаком», – говорится в сообщении. Инициативой предлагается снизить долю таких работников в строительстве до 50% после 80% в 2025 г.