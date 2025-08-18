Из России депортировали почти 3000 мигрантов с начала 2025 года
С начала года из России депортировали 2800 иностранцев, не соблюдающих требования законодательства. Об этом сообщили в МВД России.
«Органами внутренних дел активизирована работа по ограничению въезда в страну иностранных граждан, не соблюдающих требования российского законодательства. Депортировано 2800 иностранных граждан, что на 17,1% превышает данный показатель прошлого года», – говорится в сообщении.
За первые полгода 2025 г. сократилось число выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание (на 31,6% до 16 631) и видов на жительство (на 32,2% до 80 171). Силовики выявили на 7,2% больше преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. По ст. 322.1 УК РФ возбуждено 1359 уголовных дел.
Суды в 2024 г. выдворили из России на 34% больше мигрантов, чем в 2023 г., сообщали в Верховном суде. Решения были приняты в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях. Также на 31% год к году выросло число дел о нарушениях в области защиты государственной границы и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ.
В сентябре 2024 г. председатель нижней палаты Вячеслав Володин выступил против того, чтобы трудовые мигранты без высоких профессиональных компетенций привозили с собой своих родственников. После этого был разработан соответствующий законопроект.