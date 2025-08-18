Из России депортировали почти 3000 мигрантов с начала 2025 года

Суды в 2024 г. выдворили из России на 34% больше мигрантов, чем в 2023 г., сообщали в Верховном суде. Решения были приняты в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях. Также на 31% год к году выросло число дел о нарушениях в области защиты государственной границы и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ.