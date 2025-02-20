Российские суды выдворили из страны на треть больше мигрантов в 2024 году

Агентство ТАСС со ссылкой на источники в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России сообщило, что к декабрю прошлого года более 80 000 мигрантов были выдворены из страны за нарушение миграционных правил. За 2023 г. было выслано около 44 200 иностранцев и лиц без гражданства в 60 государств. В 2022 г. это число составило свыше 26 600 мигрантов в 47 государств.