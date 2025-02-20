Российские суды выдворили из страны на треть больше мигрантов в 2024 году
В прошлом году суды выдворили из России на 34% больше мигрантов, чем в 2023 г. Решения принимались в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях. Об этом сообщила председатель Верховного суда Ирина Подносова в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов страны, которое прошло с участием президента РФ Владимира Путина.
«По отдельным категориям дел выявлен рост. Здесь следует упомянуть дела об административных правонарушениях в области защиты государственной границы и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ. В 2024 г. по сравнению с 2023 г. число таких дел возросло на 31%», – доложила Подносова.
Она отметила, что в связи с выявленной динамикой Верховный суд в этом году обобщит практику назначения наказания в виде выдворения из страны, а также изучит вопросы по порядку помещения в спецучреждения иностранцев или лиц без гражданства, подлежащих принудительной высылке из РФ.
Агентство ТАСС со ссылкой на источники в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России сообщило, что к декабрю прошлого года более 80 000 мигрантов были выдворены из страны за нарушение миграционных правил. За 2023 г. было выслано около 44 200 иностранцев и лиц без гражданства в 60 государств. В 2022 г. это число составило свыше 26 600 мигрантов в 47 государств.
С 5 февраля в России вводится миграционный режим высылки. Один из законов, которые подписал президент, разрешает МВД выдворять мигрантов, которые находятся в стране без законных оснований, без решения суда. Раньше это могли делать только суд и погранслужба.