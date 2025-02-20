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Российские суды выдворили из страны на треть больше мигрантов в 2024 году

Ведомости

В прошлом году суды выдворили из России на 34% больше мигрантов, чем в 2023 г. Решения принимались в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях. Об этом сообщила председатель Верховного суда Ирина Подносова в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов страны, которое прошло с участием президента РФ Владимира Путина.

«По отдельным категориям дел выявлен рост. Здесь следует упомянуть дела об административных правонарушениях в области защиты государственной границы и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ. В 2024 г. по сравнению с 2023 г. число таких дел возросло на 31%», – доложила Подносова.

Она отметила, что в связи с выявленной динамикой Верховный суд в этом году обобщит практику назначения наказания в виде выдворения из страны, а также изучит вопросы по порядку помещения в спецучреждения иностранцев или лиц без гражданства, подлежащих принудительной высылке из РФ.

Агентство ТАСС со ссылкой на источники в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России сообщило, что к декабрю прошлого года более 80 000 мигрантов были выдворены из страны за нарушение миграционных правил. За 2023 г. было выслано около 44 200 иностранцев и лиц без гражданства в 60 государств. В 2022 г. это число составило свыше 26 600 мигрантов в 47 государств.

С 5 февраля в России вводится миграционный режим высылки. Один из законов, которые подписал президент, разрешает МВД выдворять мигрантов, которые находятся в стране без законных оснований, без решения суда. Раньше это могли делать только суд и погранслужба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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