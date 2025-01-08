Более 80 000 мигрантов выдворили из России в 2024 году

Из Москвы и Московской области было выдворено более четверти от всего количества мигрантов по стране – 23 000 человек. Они были признаны судом виновными в правонарушениях, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ), и не смогут вернуться в Россию в течение пяти лет.