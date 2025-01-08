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Более 80 000 мигрантов выдворили из России в 2024 году

Ведомости

Более 80 000 мигрантов было выдворено из России к декабрю 2024 г. за нарушение миграционных правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

Как уточняется в ведомстве, за 2023 г. было выдворено более 44 200 иностранцев и лиц без гражданства в 60 государств. В 2022 г. это число составило более 26 600 мигрантов в 47 государств.

Из Москвы и Московской области было выдворено более четверти от всего количества мигрантов по стране – 23 000 человек. Они были признаны судом виновными в правонарушениях, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ), и не смогут вернуться в Россию в течение пяти лет.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому мигранты, незаконно находящиеся на территории РФ, должны покинуть страну до 30 апреля или урегулировать свое правовое положение.

С 5 февраля 2025 г. в России вводится миграционный режим высылки. Один из законов, которые подписал президент, разрешает МВД высылать мигрантов из РФ без решения суда. Раньше это могли делать только суд и погранслужба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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