Как изменилась миграционная политика в России

В этом году к особо тяжким преступлениям отнесли организацию незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких преступлений. Нарушителям грозит лишение свободы сроком от восьми до 15 лет, до этого максимальный срок составлял семь лет. Лицо также могут оштрафовать на сумму от 3 млн до 5 млн руб., лишить его права занимать определенные должности на срок до 10 лет и конфисковать у него деньги и имущество. Кроме того, теперь в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, считается преступление, совершенное иностранцем, который незаконно находится в России. Другой закон, подписанный президентом, разрешает МВД высылать мигрантов из РФ без решения суда. Раньше это могли делать только суд и погранслужба.