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Как изменилась миграционная политика в России

За год Госдума приняла 14 инициатив, направленных на ее ужесточение
Екатерина Дорофеева
Максим Блинов / РИА Новости
Максим Блинов / РИА Новости

В 2024 г. власти начали принимать меры по ужесточению миграционной политики в России. Это произошло после теракта в «Крокус сити холле» в марте. Обвиняемые по уголовному делу – иностранные граждане, в основном из Таджикистана. По данным Следственного комитета, за восемь месяцев 2024 г. иностранцы совершили более 26 000 преступлений, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Количество преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, увеличилось с 2880 до 8059.

В этом году президент Владимир Путин подписал закон, который подразумевает механизм учета мигрантов через реестр контролируемых лиц. Мера применяется к иностранным гражданам, находящимся в России без законных оснований. Данные о них или лицах без гражданства также вносятся в этот реестр со дня незаконного пересечения границы, аннулирования визы или вида на жительство. После внесения в реестр контролируемых лиц, согласно другому закону, мигрант не может открывать банковские счета и осуществлять другие кредитные операции. Исключения составляют переводы средств для уплаты обязательных платежей.

В этом году к особо тяжким преступлениям отнесли организацию незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких преступлений. Нарушителям грозит лишение свободы сроком от восьми до 15 лет, до этого максимальный срок составлял семь лет. Лицо также могут оштрафовать на сумму от 3 млн до 5 млн руб., лишить его права занимать определенные должности на срок до 10 лет и конфисковать у него деньги и имущество. Кроме того, теперь в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, считается преступление, совершенное иностранцем, который незаконно находится в России. Другой закон, подписанный президентом, разрешает МВД высылать мигрантов из РФ без решения суда. Раньше это могли делать только суд и погранслужба.

В 2024 г. в силу вступила внесудебная блокировка интернет-ресурсов, которые предлагают услуги по оформлению поддельных документов для миграционного статуса. За преступления, связанные с фиктивной регистрацией иностранцев и постановкой их на учет, нарушителям грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. Разрешение на временное проживание в упрощенном порядке теперь выдается только спустя три года брака с гражданином России – эта мера направлена на борьбу с фиктивными браками мигрантов.

Что касается экзаменов для иностранцев, в 2024 г. был установлен полный запрет для компаний-посредников принимать участие в их организации и приеме. Со следующего года детей мигрантов без знания русского языка не будут принимать в школу. Перед зачислением ребенка в образовательное учреждение будет проверяться законность его нахождения в России, а также уровень владения языком.

Во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, Путин сообщил, что МВД продолжит отвечать за миграционную политику. Он предложил создать в министерстве отдельное подразделение по вопросам миграции. Оно, как допустил глава государства, в будущем может оформиться в самостоятельное ведомство.

Законы, принятые в 2024 г., технически ужесточают меры наказания за правонарушения, соглашается бывший заместитель директора ФМС России (упразднена в 2016 г.) Вячеслав Поставнин. При этом он отмечает, что преступления совершают и «законные» мигранты. В условиях государственного безвизового режима мигранты в России сталкиваются с двумя барьерами: миграционный учет и официальное оформление на работу, говорит председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ринат Каримов. Вместе с этим в Госдуме, к сожалению, не ведется разговор о том, как люди становятся нелегальными мигрантами, подчеркивает он.

От 200 000 до 400 000 человек

составляет дефицит рабочей силы в российской строительной отрасли, сообщил в декабре вице-премьер Марат Хуснуллин. Сейчас в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях работают около 11 млн человек. Заплаты на стройках резко выросли по сравнению с 2023 г. – в три раза и более, говорил вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко. По его словам, такой рост связан с вынужденным оттоком рабочей силы в оборонно-промышленный комплекс, а также с ужесточением миграционной политики

Бизнес и финансовые структуры испытывают острую нехватку трудовых ресурсов, говорит Поставнин. «С одной стороны, у нас не хватает рабочих рук, а с другой стороны, есть мигранты, которые не могут получить работу по разным причинам: например, не все документы в порядке. Мы боремся с нелегальной миграцией и не ставим цель обеспечить рынок труда доступной иностранной рабочей силой», – считает экс-замдиректора ФМС.

Изменения в миграционное законодательство в 2024 г. носили масштабный характер и затронули немало нормативных актов, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Достаточно сказать, что принятый осенью пакет поправок привел к введению новых положений в общую часть УК РФ, которая реформируется очень редко, отмечает он.

Ужесточение миграционной политики должно быть взвешенным и логичным, прежде всего для целей экономики, добавляет управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров. Незаконная миграция должна быть пресечена, а «качество» мигрантов должно быть выше, говорит он. Привлекательность России для мигрантов одновременно с обязательностью и неотвратимостью наказания для них должны в конечном счете повысить уровень безопасности россиян, резюмировал Хантимиров.

Параллельно с антимигрантской кампанией можно говорить о разного рода «промигрантских» событиях, отмечает социолог, руководитель группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер. Среди них он называет постепенно складывающиеся миграционные потоки, соединяющие Россию с новыми странами-донорами – Индией, Бангладеш, Вьетнамом. Но в целом, по его словам, тенденции скорее антимигрантские – происходит, в частности, смена модели миграции. «Россия теперь хочет как в ОАЭ – чтобы мигранты закрывали проблемные сегменты рынка труда, а корней не пускали», – сказал эксперт.

По мнению Варшавера, Россию ждут определенные вызовы в сфере рынка труда мигрантов. Он станет дороже, поскольку издержки входа на него и присутствия там повысятся, считает эксперт. Он также отмечает, что Россия недвусмысленно показывает традиционным странам-донорам, центральноазиатскому региону, что мигранты оттуда больше не приветствуются, при том что полноценного выхода на рынки мигрантов из стран дальнего зарубежья не произошло.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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