Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в России
Минтруд предложил снизить допустимую долю работников-мигрантов в РФ в 2026 г. Это следует из сообщения на сайте министерства, документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Доля работающих иностранцев может быть снижена в «девяти видах экономической деятельности». «В некоторых отраслях доля может быть сведена до нуля, например в сфере розничной торговли алкоголем и табаком», – говорится в сообщении.
Инициативой предлагается снизить долю таких работников в строительстве до 50% после 80% в 2025 г. В сферах выращивания овощей, оптовой торговли древесным сырьем, лесо- и пиломатериалами, а также в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производства изделий из нее и пробки – снизить с 50 до 40%.
«В организациях общепита не менее половины рабочих мест теперь должно быть предоставлено сотрудникам с российским гражданством, ранее таких ограничений по иностранным работникам не было», – следует из документа.
Также предлагается ограничить трудоустройство мигрантов в сфере розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, сократив их долю с 15% до нуля. Аналогичная норма уже действует для торговли в аптеках, нестационарных торговых объектах и на рынках.
Кроме того, проект устанавливает региональные особенности в 29 регионах, в 14 из которых допустимая доля иностранных работниках в отдельных видах деятельности снижается: Удмуртская Республика, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский край, Еврейская автономная область, Амурская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Самарская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Челябинская области.
15 августа «Ведомости» писали, что аппарат Госдумы заказал исследование с оценкой социально-экономических последствий миграционных процессов для России за 1,5 млн руб. В нем проанализируют правовую базу регулирования трудовой миграции и пропишут рекомендации по улучшению законодательства.
Согласно ТЗ исследования, нелегальная миграция влечет за собой нелегальный бизнес, рынок труда и аренду жилья, что приносит «существенный убыток совокупному бюджету» страны, говорится там же. Помимо этого в ТЗ отмечается, что сейчас «не существует комплексных научных исследований, доказывающих, что экономика РФ не будет работать без привлечения трудовых мигрантов». Они вместе со своими семьями становятся «серьезной нагрузкой на социальную сферу» России, сказано в документе.