Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в России

Согласно ТЗ исследования, нелегальная миграция влечет за собой нелегальный бизнес, рынок труда и аренду жилья, что приносит «существенный убыток совокупному бюджету» страны, говорится там же. Помимо этого в ТЗ отмечается, что сейчас «не существует комплексных научных исследований, доказывающих, что экономика РФ не будет работать без привлечения трудовых мигрантов». Они вместе со своими семьями становятся «серьезной нагрузкой на социальную сферу» России, сказано в документе.