Володин: оскорблявших защитников РФ релокантов ждет судебное разбирательство

До этого в СМИ появилась информация о том, что жена актера-релоканта Дмитрия Назарова, известного по сериалу «Кухня», Ольга Васильева якобы направила в Госдуму письмо с просьбой «простить» их семью и позволить вернуться в РФ. По данным ТАСС, Володин заявил, что пока такого письма не получал. При этом политик подчеркнул, что в вопросе возвращения релокантов всегда стоит учитывать, что они говорили о России, пока находились за рубежом.