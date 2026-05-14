Володин: оскорблявших защитников РФ релокантов ждет судебное разбирательство

Володин: оскорблявших защитников РФ релокантов ждет судебное разбирательствоПравоохранители однозначно будут реагировать на их возвращение, подчеркнул он
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиян, которые после отъезда из страны оскорбляли ее защитников и помогали недружественным государствам, по возвращении в РФ ждут судебные разбирательства. Об этом спикер нижней палаты парламента написал в своем канале в Max.
«Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины. Конечно, таких людей ждет судебное разбирательство», – подчеркнул Володин, отметив, что правоохранители однозначно будут реагировать на возвращение таких «псевдограждан» в страну.
По словам спикера Госдумы, суд будет учитывать обстоятельства дела, в том числе деятельное раскаяние и причины совершенных действий. «Но однозначно такой ответ придется держать», – заключил он.
При этом Володин отметил, что россияне, которые уезжали за границу по работе или на отдых, могут беспрепятственно вернуться в страну.
До этого в СМИ появилась информация о том, что жена актера-релоканта Дмитрия Назарова, известного по сериалу «Кухня», Ольга Васильева якобы направила в Госдуму письмо с просьбой «простить» их семью и позволить вернуться в РФ. По данным ТАСС, Володин заявил, что пока такого письма не получал. При этом политик подчеркнул, что в вопросе возвращения релокантов всегда стоит учитывать, что они говорили о России, пока находились за рубежом.