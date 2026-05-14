Володин: оскорблявших защитников РФ релокантов ждет судебное разбирательство

Правоохранители однозначно будут реагировать на их возвращение, подчеркнул он
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиян, которые после отъезда из страны оскорбляли ее защитников и помогали недружественным государствам, по возвращении в РФ ждут судебные разбирательства. Об этом спикер нижней палаты парламента написал в своем канале в Max.

«Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины. Конечно, таких людей ждет судебное разбирательство», – подчеркнул Володин, отметив, что правоохранители однозначно будут реагировать на возвращение таких «псевдограждан» в страну.

По словам спикера Госдумы, суд будет учитывать обстоятельства дела, в том числе деятельное раскаяние и причины совершенных действий. «Но однозначно такой ответ придется держать», – заключил он.

При этом Володин отметил, что россияне, которые уезжали за границу по работе или на отдых, могут беспрепятственно вернуться в страну.

До этого в СМИ появилась информация о том, что жена актера-релоканта Дмитрия Назарова, известного по сериалу «Кухня», Ольга Васильева якобы направила в Госдуму письмо с просьбой «простить» их семью и позволить вернуться в РФ. По данным ТАСС, Володин заявил, что пока такого письма не получал. При этом политик подчеркнул, что в вопросе возвращения релокантов всегда стоит учитывать, что они говорили о России, пока находились за рубежом.

