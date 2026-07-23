Осужденным релокантам запретили пользоваться онлайн-банками и госуслугами

Осужденным релокантам запретили пользоваться онлайн-банками и госуслугамиГосдума приняла резонансный законопроект во втором и третьем чтениях после семимесячной паузы
Законопроект о множестве ограничений в отношении релокантов, скрывающихся за рубежом от уголовного и административного (за иноагентские правонарушения, дискредитацию армии, призывы к санкциям и сепаратизму, участие в нежелательных организациях) наказания, был одобрен в первом чтении еще 18 декабря 2025 г. Под занавес созыва депутаты Госдумы приняли его во втором и третьем чтениях единогласно. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании сперва назвал тех, на кого направлено действие закона, сначала «выродками», а затем (в своем Telegram-канале) – «предателями и преступниками».
За семь месяцев к документу было предложено 11 поправок, которые были единогласно приняты. Одна из них касалась определения органа, который будет принимать решение о применении ограничительных мер и ведении списка лиц, в отношении которых они будут приняты. Этим займется Минюст. Список лиц будет формироваться на основании обращений Генпрокуратуры, МВД, ФСБ, Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы – это вторая поправка. Остальные поправки носили технический характер, заявил на заседании соавтор закона – председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).
«Временных ограничительных мер», которые будут вводиться в отношении осужденных и скрывающихся от ряда административных штрафов релокантов, разработано и принято 14. Это, в частности, как писали «Ведомости» 19 декабря 2025 г., запрет на госрегистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых, приостановка выданных им лицензий, разрешений и аккредитаций. Часть ограничений касается имущества – приостанавливается постановка недвижимости на кадастровый учет и регистрацию, запрещается заключение сделок в интересах этих физлиц (в том числе по доверенности). Транспортные средства нельзя будет покупать, продавать и водить.
Уехавшим осужденным и правонарушителям также запретят выдавать кредиты, пользоваться мобильными приложениями банков и госуслугами. Их денежные средства будут заморожены, если не используются спецсчета. Оставшимся в России близким родственникам уехавших генпрокурор и его заместители смогут назначать «ежемесячное гуманитарное пособие» в том случае, если они не имеют своего дохода. Размер пособия определит правительство по согласованию с Банком России. Пособие будет выплачиваться с замороженных средств или средств на спецсчете.
Также осужденным релокантам ограничат предоставление многих консульских услуг и нотариальных действий (удостоверять сделки, свидетельствовать верность копий и подлинность подписей и др.).
После голосования Володин отметил оппозиционные фракции, поддержавшие закон: «Вот посмотрите, где ответственная оппозиция, которой палец в рот не клади, и, уж если где-то что-то не так, всегда скажут и позицию свою обозначат». «А не там, на лазурных берегах, в европейских странах и Соединенных Штатах Америки, которых взращивают, кормят, а потом еще записывают в оппозицию. Какая это оппозиция? Предатели они и есть предатели», – заявил спикер.
Первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил «усиливать позицию России по отношению к пятой колонне», напомнив о находящихся «в бегах» бывших топ-чиновниках. Володин предложил ему внести соответствующую законодательную инициативу, которая затем будет рассмотрена депутатами.
Спикер Думы заметил, что в России в отличие от Европы и Украины есть свобода слова. «Но ею не надо злоупотреблять», – добавил Володин. Обращаясь к присутствовавшему на заседании заместителю генпрокурора Юрию Пономареву, он выразил надежду, что правоохранительные органы найдут преступников, «где бы они ни укрывались».
«То, что происходит на Украине, во многом это потому, что во главе киевского режима предатели своих отцов, своих дедов, которые боролись за свою страну, погибали. Дети оказались выродками. Мы с вами сегодня принимаем закон в отношении таких выродков, которые уехали за рубеж и кормятся там с рук иностранных режимов. Понятно, все хотят погибели России, а мы этого не должны допустить. И хотелось бы, чтобы у всех было понимание – мы должны бороться за страну. Каждый на своем месте», – заявил Володин.