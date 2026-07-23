Осужденным релокантам запретили пользоваться онлайн-банками и госуслугами

«То, что происходит на Украине, во многом это потому, что во главе киевского режима предатели своих отцов, своих дедов, которые боролись за свою страну, погибали. Дети оказались выродками. Мы с вами сегодня принимаем закон в отношении таких выродков, которые уехали за рубеж и кормятся там с рук иностранных режимов. Понятно, все хотят погибели России, а мы этого не должны допустить. И хотелось бы, чтобы у всех было понимание – мы должны бороться за страну. Каждый на своем месте», – заявил Володин.