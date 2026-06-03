Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PHOR6 254-0,7%CNY Бирж.10,77-0,2%IMOEX2 616,65-0,14%RTSI1 136,03-0,14%RGBI119,11+0,29%RGBITR785,01+0,32%
Главная / Политика /

Володин поддержал арест имущества релокантов

Ведомости

Попытки дискредитировать российскую армию или солдат, жертвующих собой ради страны, должны пресекаться, поэтому тот, кто совершил такие преступления, ответит по всей строгости закона, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Это коснется тех из них, кто позволял себе дискредитировать российскую армию, оскорблял наших солдат и офицеров, которые защищают страну, жертвуя собой. <...> Поэтому тот, кто такой поступок совершил, будет отвечать. Если он находится за пределами РФ, его имущество здесь будет арестовано», – подчеркнул он (цитата по «Вестям»).

В конце мая Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который предполагает арест имущества за совершение за рубежом административных правонарушений. Такая мера предполагается по 14 составам правонарушений. При этом арест может быть отменен судьей по ходатайству прокурора, судебного пристава или по мотивированному заявлению лица, в отношении которого применена эта мера, или его защитника.

25 мая Володин говорил, что документ направлен на расширение действия российского административного законодательства в отношении граждан, которые находятся за границей, но совершают действия, затрагивающие интересы России. Он подчеркнул, что лица, которые, находясь за рубежом, призывают к терроризму и экстремизму, оправдывают нацизм, допускают оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих или совершают иные противоправные действия, должны нести ответственность в соответствии с законами РФ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её