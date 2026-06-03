Володин поддержал арест имущества релокантов
Попытки дискредитировать российскую армию или солдат, жертвующих собой ради страны, должны пресекаться, поэтому тот, кто совершил такие преступления, ответит по всей строгости закона, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Это коснется тех из них, кто позволял себе дискредитировать российскую армию, оскорблял наших солдат и офицеров, которые защищают страну, жертвуя собой. <...> Поэтому тот, кто такой поступок совершил, будет отвечать. Если он находится за пределами РФ, его имущество здесь будет арестовано», – подчеркнул он (цитата по «Вестям»).
В конце мая Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который предполагает арест имущества за совершение за рубежом административных правонарушений. Такая мера предполагается по 14 составам правонарушений. При этом арест может быть отменен судьей по ходатайству прокурора, судебного пристава или по мотивированному заявлению лица, в отношении которого применена эта мера, или его защитника.
25 мая Володин говорил, что документ направлен на расширение действия российского административного законодательства в отношении граждан, которые находятся за границей, но совершают действия, затрагивающие интересы России. Он подчеркнул, что лица, которые, находясь за рубежом, призывают к терроризму и экстремизму, оправдывают нацизм, допускают оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих или совершают иные противоправные действия, должны нести ответственность в соответствии с законами РФ.