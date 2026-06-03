Володин поддержал арест имущества релокантов

«Это коснется тех из них, кто позволял себе дискредитировать российскую армию, оскорблял наших солдат и офицеров, которые защищают страну, жертвуя собой. <...> Поэтому тот, кто такой поступок совершил, будет отвечать. Если он находится за пределами РФ, его имущество здесь будет арестовано», – подчеркнул он (цитата по «Вестям»).