Госдума приняла законы об ограничениях для релокантов

22 июля в ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политическая оппозиция уже представлена в парламенте, а те, кто уехал за рубеж, не могут считаться ее частью. Он подчеркнул, что сбежавшие из страны люди – это предатели и преступники, а не оппозиция. По его словам, представители оппозиции в нижней палате сейчас могут в полном объеме представлять интересы своих избирателей. Он отметил, что это меньшая часть общества, но все могут доводить свою позицию через депутатов и управлять государством.