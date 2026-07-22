Госдума приняла законы об ограничениях для релокантов
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законы, согласно которым в отношении лиц, скрывающихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания, будут введены временные ограничения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.
Ограничения будут действовать в отношении тех, кто осужден по приговору суда или привлечен к административной ответственности. Речь идет о невыполнении требований, которые предъявляются к иноагентам, а также публичных призывах к нарушению территориальной целостности России или дискредитации ВС РФ. Кроме того, приговоры могут быть связаны с призывами к введению антироссийских рестрикций или участием в деятельности нежелательной организации.
При этом для начала действия ограничений МВД России должно подтвердить нахождение лица за пределами страны и его уклонение от назначенного наказания.
В законах содержится 14 ограничений, в том числе указанным лицам будет запрещено регистрировать ИП или быть самозанятыми, регистрировать права на недвижимость или транспорт. Им также будут отказывать в заключении кредитов и займов, получении электронных государственных и муниципальных услуг, лицензий и аккредитаций. Действие ранее выданных документов будет приостановлено.
Банкам, в соответствии с законами, запретят предоставлять свое ПО для переводов денежных средств указанной категории лиц. В частности, они не смогут совершить переводы через мобильные приложения и сайты. Деньги и имущество релокантов будут заморожены.
22 июля в ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политическая оппозиция уже представлена в парламенте, а те, кто уехал за рубеж, не могут считаться ее частью. Он подчеркнул, что сбежавшие из страны люди – это предатели и преступники, а не оппозиция. По его словам, представители оппозиции в нижней палате сейчас могут в полном объеме представлять интересы своих избирателей. Он отметил, что это меньшая часть общества, но все могут доводить свою позицию через депутатов и управлять государством.