Володин: уехавшие за рубеж не могут считаться оппозицией
Политическая оппозиция уже представлена в парламенте, а те, кто уехал за рубеж, не могут считаться ее частью, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«У нас оппозиционные партии в нашей стране представлены в парламенте. Вот она – политическая оппозиция: одна оппозиционная фракция, другая, третья. А тот, кто уехал за рубеж и вредит стране, – это не оппозиция, это предатели, преступники. Он не может представлять никакую политическую оппозицию», – сказал он.
По словам Володина, представители оппозиции в Госдуме сейчас могут в полном объеме представлять интересы своих избирателей. Он отметил, что это меньшая часть общества, но все могут доводить свою позицию через депутатов и управлять государством.
В мае председатель нижней палаты заявлял, что «все те, кто уехал и продолжает наносить вред РФ, делая оскорбительные заявления в адрес защитников России или дискредитируя нашу страну, <...> могут оказаться без имущества». Тогда Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который предполагает арест имущества за совершение за рубежом административных правонарушений, предусмотренных несколькими статьями КоАП.