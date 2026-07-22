Володин: уехавшие за рубеж не могут считаться оппозицией

«У нас оппозиционные партии в нашей стране представлены в парламенте. Вот она – политическая оппозиция: одна оппозиционная фракция, другая, третья. А тот, кто уехал за рубеж и вредит стране, – это не оппозиция, это предатели, преступники. Он не может представлять никакую политическую оппозицию», – сказал он.