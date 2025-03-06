Путин: срочников не направляют в зону боевых действий

24 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минобороны, который приравнивает воюющих на приграничных территориях России к участникам спецоперации на Украине. Сейчас они считаются участниками контртеррористической операции, из-за чего получают меньшие выплаты. В марте Госдума приняла к рассмотрению законопроект о новом статусе бойцов курского приграничья.