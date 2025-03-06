Путин: срочников не направляют в зону боевых действий
Российские срочники не направляются на службу в зону боевых действий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.
«Вы знаете, что ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий», – сказал Путин на встрече в московском филиале фонда «Защитники Отечества».
Президент также добавил, что те, кто служил добровольцем на территории Донбасса до его вхождения в состав России, не должны получать повестки на срочную службу.
После начала российской специальной военной операции на Украине Путин неоднократно говорил, что срочники не отправляются в зону боевых действий. Об этом также заявлял Сергей Шойгу, когда возглавлял Министерство обороны РФ.
24 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минобороны, который приравнивает воюющих на приграничных территориях России к участникам спецоперации на Украине. Сейчас они считаются участниками контртеррористической операции, из-за чего получают меньшие выплаты. В марте Госдума приняла к рассмотрению законопроект о новом статусе бойцов курского приграничья.