Правительство одобрило инициативу о статусе военных в приграничье

Правительство одобрило инициативу о статусе военных в приграничьеСейчас они считаются участниками контртеррористической операции, из-за чего получают меньшие выплаты
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 24 февраля одобрила законопроект Минобороны, который приравнивает воюющих на приграничных территориях России к участникам спецоперации на Украине. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один, близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Проектом документа предлагается внести поправки в закон о ветеранах. Согласно действующей редакции документа, ветеранами боевых действий являются те, кто воевал на территории Украины и новых регионов РФ (Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей). При этом Курская и Белгородская области не включены в этот перечень.
Минобороны своими поправками предлагает распространить статус ветерана на военных, которые отражали провокации на госгранице РФ или воевали на приграничных территориях России, прилегающих к зоне проведения спецоперации. В случае принятия поправок правительство также сможет самостоятельно определять такие территории, следует из документа.
Сейчас военнослужащие в Курской области являются участниками контртеррористической операции (КТО), что влияет на выплаты таким военным. Об этом в декабре прошлого года военный корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии.
Кулько также зачитал президенту письмо жены одного из военнослужащих. В нем она рассказывала о муже, который служит в штурмовой роте в Курской области, но получает денежное довольствие в 42 000 руб. По ее словам, многим бойцам на тот момент 3-4 месяца не выплачивали боевые суточные выплаты, аргументируя это тем, что они находятся в зоне КТО, а не спецоперации. Путин, в свою очередь, заявил, что эта ситуация будет исправлена, а выплаты будут пересчитаны задним числом.
Участниками спецоперации будут считаться не только военные, следует из законопроекта. Статус ветерана боевых действий также расширится на сотрудников других федеральных служб, если такие лица отражали вооруженные вторжения на территорию РФ или противодействовали вооруженным провокациям на приграничных территориях, пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. В их числе: полицейские, нацгвардейцы, пожарные, сотрудники служб уголовно-исполнительной системы и судебные приставы, а также прокуроры и сотрудники Следственного комитета РФ.
Всего законопроектом планируется распространить выплаты как для участников спецоперации еще на 83 461 человека, около половины из них – сотрудники Минобороны. Суммарные расходы на реализацию законопроекта в случае его принятия в 2025 г. составят около 4,57 млрд руб., в 2026 г. – 5,96 млрд руб., в 2027 г. – 6,69 млрд руб., сказано в материалах к проекту.
Законопроект согласован с Минфином, Минтруда, Минэкономразвития, ФСБ, Главным управлением специальных программ президента РФ, Росгвардией, ФСИН, ФСО, СВР, Следственным комитетом и Генпрокуратурой.
При этом разногласия по тексту проекта возникли у МЧС и МВД, они были урегулированы вице-премьером Татьяной Голиковой, следует из пакета документов к законопроекту.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства.