Правительство одобрило инициативу о статусе военных в приграничье

Кулько также зачитал президенту письмо жены одного из военнослужащих. В нем она рассказывала о муже, который служит в штурмовой роте в Курской области, но получает денежное довольствие в 42 000 руб. По ее словам, многим бойцам на тот момент 3-4 месяца не выплачивали боевые суточные выплаты, аргументируя это тем, что они находятся в зоне КТО, а не спецоперации. Путин, в свою очередь, заявил, что эта ситуация будет исправлена, а выплаты будут пересчитаны задним числом.