Картаполов: масштаб осеннего призыва связан с плановым развитием ВС РФ

29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении очередного призыва граждан на военную службу в период с 1 октября по 31 декабря 2025 г. Согласно указу, в армию будут призваны граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву. Планируется призвать 135 000 человек. До этого большее количество граждан набирали только в 2016 г. (152 000 призывников).