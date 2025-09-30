Газета
Главная / Политика /

Картаполов: масштаб осеннего призыва связан с плановым развитием ВС РФ

Ведомости

Рекордное с 2016 г. количество призывников осенью 2025 г. связано с тем, что в рамках весенней кампании призыва было набрано недостаточно военнослужащих, а также с плановым развитием российской армии, рассказал РБК глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов.

«В весенний призыв должны были набрать 160 000 призывников, набрали меньше по разным причинам. Поэтому на осенний призыв цифры выросли», – отметил он. Картаполов также напомнил, что в России сейчас идет формирование новых военных частей, в том числе для «прикрытия границы с Финляндией» в Ленинградском военном округе.

Кроме того, по словам генерала-полковника, увеличение численности призывников – это объективный процесс, который не имеет связи со спецоперацией.

29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении очередного призыва граждан на военную службу в период с 1 октября по 31 декабря 2025 г. Согласно указу, в армию будут призваны граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву. Планируется призвать 135 000 человек. До этого большее количество граждан набирали только в 2016 г. (152 000 призывников).

