Путин подписал указ об осеннем призыве

24 сентября депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предполагающий проведение мероприятий, связанных с призывом на военную службу, в течение всего календарного года. Согласно законопроекту, с 1 января 2026 г. призыв граждан на военную службу будет осуществляться не дважды в год, как сейчас, а постоянно – с 1 января по 31 декабря. При этом отправка призывников к местам прохождения службы по-прежнему будет проводиться в два периода: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, на основании указов президента РФ.