Путин подписал указ об осеннем призыве

Планируется призвать в армию 135 000 человек
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении очередного призыва граждан на военную службу в период с 1 октября по 31 декабря 2025 г. Документ также предусматривает увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых по призыву истек. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, в армию будут призваны граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву. Планируется призвать 135 000 человек.

В документе также указано, что федеральные органы власти и ведомства должны обеспечить исполнение закона в отношении граждан, подлежащих призыву.

24 сентября депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предполагающий проведение мероприятий, связанных с призывом на военную службу, в течение всего календарного года. Согласно законопроекту, с 1 января 2026 г. призыв граждан на военную службу будет осуществляться не дважды в год, как сейчас, а постоянно – с 1 января по 31 декабря. При этом отправка призывников к местам прохождения службы по-прежнему будет проводиться в два периода: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, на основании указов президента РФ.

