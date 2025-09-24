Госдума приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве в армию
Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении одобрили законопроект, предполагающий проведение мероприятий, связанных с призывом на военную службу, в течение всего календарного года. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, с 1 января 2026 г. призыв граждан на военную службу будет осуществляться не дважды в год, как сейчас, а постоянно – с 1 января по 31 декабря. При этом отправка призывников к местам прохождения службы по-прежнему будет проводиться в два периода: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, на основании указов президента РФ.
В течение года планируется проводить все необходимые процедуры, включая медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий. По мнению авторов инициативы, это позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество отбора.
22 сентября замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский сообщил, что ограничительные меры к призывникам, которые не явились в военкомат по электронной повестке, будут применены по истечении 20 календарных дней. По его словам, речь идет о неявке без уважительной причины. В числе ограничений для таких призывников – блокировка кредитов и выезда за границу, запрет на регистрацию ИП, недвижимости и транспорта. Помимо этого, если призывник не явился в военкомат без уважительной причины, ему могут назначить штраф в размере 10 000–30 000 руб.