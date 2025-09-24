Госдума приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве в армию

22 сентября замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский сообщил, что ограничительные меры к призывникам, которые не явились в военкомат по электронной повестке, будут применены по истечении 20 календарных дней. По его словам, речь идет о неявке без уважительной причины. В числе ограничений для таких призывников – блокировка кредитов и выезда за границу, запрет на регистрацию ИП, недвижимости и транспорта. Помимо этого, если призывник не явился в военкомат без уважительной причины, ему могут назначить штраф в размере 10 000–30 000 руб.